Erste Zugänge geschlossen Berliner Fanmeile erwartet Rekordbesuch beim Spiel Deutschland gegen Schweiz

Knapp eine Stunde vor dem letzten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft sind an der Fanzone am Brandenburger Tor erste Zugänge geschlossen worden. „Aktuell werden an den Eingängen in der Ebertstraße keine Personen mehr hineingelassen“, teilte die Polizei am Sonntag bei der Onlineplattform X mit.

Auch der U- und S-Bahnhof Brandenburger Tor wurde am Sonntagabend geschlossen, ebenso wie der U-Bahnhof Bundestag. Züge fahren ohne Halt durch, wie die Polizei mitteilte. Wer zu den Fanzones will, sollte stattdessen auf die Haltestellen Hauptbahnhof, Friedrichstraße oder Potsdamer Platz, sowie die Haltestelle Bellevue, ausweichen.

„Die Stimmung ist super und freundlich“, teilte eine Sprecherin der Veranstalter Kulturprojekte Berlin mit. Auch eine Polizeisprecherin bezeichnete die Stimmung als entspannt. Laut Veranstalter gab es im ersten Abschnitt der Fanmeile am Brandenburger Tor nur noch wenig Kapazität für weitere Gäste.

Sie erweiterten die Fanzone auf der Straße des 17. Juni am Sonntag erstmals. Das Areal vor dem Brandenburger Tor erstreckt sich damit bis zur Bellevueallee. Dadurch können laut Veranstalter insgesamt 70 000 statt 45 000 Menschen das Spiel auf den Fanzonen vor dem Brandenburger Tor und dem Reichstagsgebäude verfolgen.

Aus Wettersicht steht dem Public-Viewing vom Deutschland-Spiel unter freiem Himmel nichts im Wege: Es soll trocken bleiben. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit rund 2000 Beamtinnen und Beamten im Einsatz. Unterstützt werden die Berliner von Einsatzkräften aus Brandenburg und Rheinland-Pfalz sowie aus Österreich und den Niederlanden, wie die Sprecherin sagte.

60.000 Fans beim besucherstärksten Tag

Insgesamt haben nach Angaben der Veranstalter bisher mehr als 320.000 Menschen die Berliner Fanzonen vor dem Brandenburger Tor und am Reichstag besucht. Mit 60.000 Gästen sei der 15. Juni bislang der besucherstärkste Tag, teilte der Veranstalter Kulturprojekte Berlin mit. An diesem Tag wurde das erste Spiel im Berliner Olympiastadion zwischen Spanien und Kroatien (3:0) ausgetragen.

Auf dem Areal am Reichstag, wo die Kapazität auf 10.000 Gäste beschränkt ist, werden alle Spiele der EM übertragen. Auf der Fanmeile vor dem Brandenburger Tor ist dies nur der Fall, wenn Deutschland spielt oder es Spiele im Olympiastadion gibt. (dpa)