Feuer in Unterkunft für Geflüchtete 43-jährige Syrerin nach mutmaßlicher Brandstiftung in Berlin gestorben

Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in einem Wohnhaus im Berliner Ortsteil Französisch Buchholz im Januar ist eine damals verletzte Frau gestorben. Das Landeskriminalamt ermittele wegen Brandstiftung mit Todesfolge, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Montag mit. Die 43 Jahre alte Bewohnerin sei bereits am 10. Februar gestorben. Zur Todesursache könnten keine Angaben gemacht werden.

Das Mehrfamilienhaus wurde nach Angaben der Polizei auch als Unterkunft für Geflüchtete genutzt. Die nun gestorbene Frau kommt aus Syrien und ist 2018 nach Berlin gekommen.

„Zu den Hintergründen der Tat werden weiter intensive Ermittlungen in jede Richtung geführt“, hieß es am Montag. Dabei stünden die Brandermittler auch in engem Austausch mit dem Staatsschutz. „Bislang liegen keine Anhaltspunkte für eine politische Tatmotivation vor.“

In dem Haus in der Bahnhofstraße hatte es am 25. Januar gebrannt. Die Feuerwehr war mit mehr als 100 Kräften im Einsatz. Laut Polizei stand der Treppenraum im Erdgeschoss in Vollbrand. Unter anderem brannten zwei Kinderwagen. Die Bewohner des vierstöckigen Wohnhauses waren durch Feuer und Rauch eingeschlossen. Die Feuerwehr löschte schnell. 44 Bewohner wurden in Sicherheit gebracht, zwei erlitten eine Rauchgasvergiftung und kamen ins Krankenhaus. Das Haus ist seither wegen der starken Brandschäden unbewohnbar.

Berlins Verkehrssenatorin und Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch äußerte sich zum Tod der Frau: „Ich bin traurig. Nachdem es vor 2 Wochen in einem Mehrfamilienhaus in Französisch-Buchholz brannte, erlag eine Mutter aus Syrien ihren Verletzungen. In dem Haus lebten Geflüchtete. Meine Anteilnahme gilt ihren Angehörigen. Die Polizei muss nun die Hintergründe aufklären“, schrieb sie bei Twitter. (dpa, Tsp)

