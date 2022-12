Flug E4501 nach Moldau Hat Berlins Innensenatorin den Abschiebestopp gebrochen?

Flug E4501 startete am Donnerstag um 14.10 Uhr vom Flughafen BER in Schönefeld. Um 16.54 Uhr landete die Boing 737 der polnischen Chartergesellschaft Enter Air in Chișinău, Moldaus Hauptstadt. Der Flug belastet Berlins rot-grün-rote Koalition, für manche Grüne hat er das Potenzial, die Koalition platzen zu lassen. Andere sprechen von einem Affront durch Innensenatorin Iris Spranger (SPD). Denn in Schönefeld setzten die Behörden Flüchtlinge aus Moldau in den Flieger – Abschiebung.

Dabei hatte Spranger eine Woche zuvor zugesagt, dass „Abschiebungen in den Wintermonaten nicht stattfinden“. Damit wendete sie einen Koalitionskrach ab, weil sie zunächst gesagt hatte: „Wir schieben weiter nach Moldau ab.“ Die Innenverwaltung wollte bis Ende März 600 Moldauer abschieben, um in den Unterkünften Platz zu schaffen für 12.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, in Tegel wird gerade eine Zeltstadt für 3200 Menschen errichtet.

Grüne und Linke warfen Spranger einen Bruch des Koalitionsvertrags vor, wonach im Winter auf Abschiebungen verzichtet wird. Nach einer Woche Streit lenkte Spranger ein. Einzige Ausnahme: schwere Straftäter und Gefährder.

Sammelflug von sechs Ländern

Und nun Flug E4501: Die Maschine kam als Flug ENT54HM aus München, sechs Bundesländer hatten ihn organisiert. Berlin habe sieben Moldauer, alle Mehrfachstraftäter, abgeschoben, hieß es aus Sicherheitskreisen. Die anderen Bundesländer haben auch Moldauer abgeschoben, die keine Straftäter sind. Die Chance auf Asyl geht für Moldauer gegen null.

„Wir erwarten, dass die Innensenatorin ihre Alleingänge einstellt und sich zum Koalitionsvertrag bekennt“, sagte Grünen-Innenexperte Vasili Franco. Linke-Landeschefin Katina Schubert sagte: „Wir warten darauf, dass die Innensenatorin den Winterabschiebestopp verfügt.“ Dies sei spätestens für Dienstag angekündigt. „Es ist perfide, wenn man vorher noch schnell ein paar Flieger losschickt.“

Kriminalstatistik Moldauer fallen - gemessen an ihrer Zahl in Berlin - besonders häufig durch Straftaten auf. 2020 zählte die Polizei Berlin 1.543 Tatverdächtige aus Moldau, 2021 schon 1986. 2022 weist die Statistik laut Polizei „deutliche Anstiege“ auf. 2021 wurde 1.550 Verdächtige wegen Diebstahl, meist Ladendiebstahl erfasst, 535 mit schweren Diebstahl, 329 mit Betrug und 245 mit Gewalt. (axf)

Die Grünen vermuten, dass Spranger den Abschiebestopp erst ab 17. Dezember einsetzt, dann beginnt der sogenannte Weihnachtsfrieden. Laut Flüchtlingsrat soll die Polizei am Donnerstag versucht haben, eine schwangere Mutter aus einer Unterkunft zu holen, der Einsatz sei abgebrochen worden. Unter den Abgeschobenen seien auch Kranke und Behinderte.

In mindestens einem Fall gehe es nicht um einen schweren Straftäter, es liege nur ein Ladendiebstahl vor. Ein anderer habe auf Sprangers Versprechen vertraut und keine Härtefall-Klage gegen die Abschiebung erhoben. Es soll bereits in der Woche zuvor einen ähnlichen Abschiebeflug gegeben haben.

