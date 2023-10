Franz-Bobzien-Preis Oranienburg vergibt einen Preis für Toleranz

Es geht um Toleranz, um Demokratie und um Vielfalt – Themen, die in einer Zeit von Krieg in Nahost und der Ukraine noch aktueller sind, als sie es in demokratischen Gesellschaften immer sein sollten. Die Stadt Oranienburg schreibt jetzt zum achten Mal den Franz-Bobzien-Preis aus, für den ab sofort Bewerbungen eingereicht werden können. Angesprochen sind Vereine, Schulen, andere Bildungseinrichtungen, Initiativen und Einzelpersonen aus Brandenburg oder Berlin.

Wer teilnehmen möchte, kann sich bewerben oder von anderen vorgeschlagen werden. Besonderes Augenmerk werde auf Projekte gelegt, bei denen es gelinge, die Aufarbeitung des Nationalsozialismus und seiner Folgen in Deutschland mit der Gegenwart zu verknüpfen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Diese vergibt die mit 3000 Euro Preisgeld verbundene Auszeichnung gemeinsam mit der Gedenkstätte und dem Museum Sachsenhausen alle zwei Jahre. Schirmherr ist Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Benannt ist der Preis nach Franz Bobzien, einem Lehrer und Politiker, der ab 1938 aufgrund seines Widerstands gegen das NS-Regime im KZ Sachsenhausen inhaftiert wurde. Auch dort engagierte er sich – vor allem für jugendliche Mitgefangene. Am 28. März 1941 kam er bei Bombenräumungsarbeiten in Berlin ums Leben.

Der Franz-Bobzien-Preis Bewerbungsschluss ist der 15. Dezember 2023. Weitere Infos unter: www.oranienburg.de/bobzienpreis. Der Tagesspiegel unterstützt den Bobzien-Preis als Medienpartner.

„In Zeiten von fake news, Geschichtspropaganda und zunehmendem Rechtspopulismus ist historisch-politische Bildung wichtiger denn je“, sagte Astrid Ley, stellvertretende Leiterin der Gedenkstätte Sachsenhausen auch in Hinblick auf den Hamas-Terror gegen Israel. Die Preisverleihung findet im April 2024 anlässlich des 79. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Sachsenhausen statt.