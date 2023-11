Friedensdemonstration am Brandenburger Tor beendet Wagenknecht wirft Israel rücksichtslose Kriegsführung vor

Vor dem Brandenburger Tor in Berlin-Mitte haben sich am Samstag Tausende Menschen zu einer Friedensdemonstration versammelt. Die Polizei schätzte die Zahl gegen 16 Uhr auf etwa 7000 Menschen, wie eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel sagte. Die Veranstalter sprachen von 20.000. Angemeldet waren 10.000 Teilnehmende. Nach Angaben der Polizei waren rund 230 Kräfte im Einsatz.

Unter dem Titel „Nein zu Kriegen – Rüstungswahnsinn stoppen – Zukunft friedlich und gerecht gestalten“ begann die Demonstration gegen 13 Uhr mit einer Kundgebung vor dem Brandenburger Tor. Anschließend zog die Demo durch das Regierungsviertel und endete mit einer weiteren Kundgebung am Brandenburger Tor. Die Abschlusskundgebung endete planmäßig um 17 Uhr.

Bereits kurz nach Beginn der Veranstaltung kam die frühere Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht, die gerade mit der Gründung einer neuen Partei beschäftigt ist, für eine Rede auf die Bühne. Sie sprach über den Krieg in der Ukraine und den Nahost-Konflikt und kritisierte die Bundesregierung scharf.

So sei ein sozialdemokratischer Politiker zum Kriegsminister geworden, sagte Wagenknecht mit Blick auf Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Auch von der „ehemaligen Friedenspartei“ der Grünen sei nichts mehr übrig. „Die Menschen in der Ukraine brauchen keine Waffen, sondern endlich Frieden und dafür braucht es Verhandlungen“, forderte Wagenknecht.

Teilnehmende der Demonstration vor dem Brandenburger Tor in Berlin. © Katharina Kalinke

In Bezug auf den Nahost-Konflikt sagte Wagenknecht: „Gerade wir Deutschen haben eine besondere Verantwortung für jüdisches Leben. Und wir haben die Verantwortung, das Existenzrecht Israels ohne Wenn und Aber zu verteidigen.“ Aber diese Verantwortung „verpflichtet uns nicht, die rücksichtslose Kriegsführung der Regierung Netanjahu als Selbstverteidigung schönzureden und zu unterstützen“. Die Eskalation des Krieges schütze nicht jüdisches Leben, sie gefährde jüdisches Leben. „Es ist doch absurd, zu glauben, dass Bomben den islamistischen Terror schwächen“, sagte sie. „Sie stärken ihn.“

Wagenknecht erinnerte dabei an die Kriege in Afghanistan und im Irak. „Haben wir denn aus den ganzen Kriegen der vergangenen Jahre überhaupt nichts gelernt?“ Zuvor sagte sie: „Wir alle waren am 7. Oktober entsetzt und schockiert über die furchtbaren Massaker der islamistischen Hamas, über die Morde an unschuldigen Zivilisten, an Frauen und an Kindern.“ Nichts, kein Unrecht dieser Welt, rechtfertige solche Verbrechen. Aber sie finde, „wir sollten genauso schockiert sein und genauso entsetzt sein über die rücksichtslosen Bombardements im Gazastreifen“.

Unter den Teilnehmenden befanden sie viele linke Gruppierungen wie MLPD und DKP, berichtete eine Tagesspiegel-Reporterin von vor Ort. Auch Fahnen der Linke waren zu sehen. Einige Einzelpersonen beteiligten sich in Gewerkschaftswesten an dem Protest.

Teilnehmende der Friedensdemonstration spielten unter anderem das russische Kampflied „Varchavianka“ ab und forderten die Aufhebung der Sanktionen gegen Russland und China.

Unter den Teilnehmenden der Demonstration befand sich auch Beatrix Assermann von Verdi. „Wir halten es für wichtig, hier Präsenz zu zeigen“, sagte sie. Sie wolle nicht, dass Geld für Krieg und Aufrüstung ausgegeben werde. Diese fehle dann für Soziales, etwa die Kindergrundsicherung.

Der Aufruf zur Demonstration wurde unter anderem unterstützt vom Linke-Politiker Gregor Gysi, der früheren EKD-Ratsvorsitzenden Margot Käßmann, dem früheren SPD- und Linke-Vorsitzenden Oskar Lafontaine und zahlreichen Gewerkschaftern, Autoren und Künstlern.

„Frieden schaffen ohne Waffen“ steht auf einem Banner, das Teilnehmende der Friedensdemonstration in Berlin-Mitte hochhalten. © AFP/PAUL-LOUIS GODIER

Die Initiatoren verurteilen den russischen Einmarsch in die Ukraine und zugleich auch die Nato. Im offiziellen Aufruf des Bündnisses hieß es, die ukrainische Bevölkerung brauche „unsere Solidarität“. Gleichzeitig seien ein Waffenstillstand und weitere Verhandlungen zur Beendigung des Krieges statt einer weiteren Eskalation „in ihrem Interesse“.

Bereits im Februar hatte Sahra Wagenknecht gemeinsam mit der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer über 10.000 Menschen zu einem sogenannten „Aufstand für den Frieden“ ins Berliner Regierungsviertel mobilisiert. Schwarzer sprach damals von dem „Anfang einer Bürgerbewegung“.

Beatrix Wassermann (Mitte) will nicht, dass Geld für den Krieg ausgegeben wird. © Katharina Kalinke

Gleichzeitig zog die Versammlung wegen einiger teilnehmender Gruppierungen und Akteure Kritik auf sich. So waren zahlreiche Initiativen aus dem Querdenken-Spektrum bei der Demonstration zu sehen, darunter auch rechte und rechtsextreme Akteure wie das „Compact“-Magazin.

Im aktuellen Aufruf der Verantwortlichen hieß es unterdessen, man lehne Rassismus, Antisemitismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ab. Daher gebe es auch keine Zusammenarbeit mit der AfD oder „anderen rechtsextremen Kräften“, entsprechende Äußerungen und das Zeigen „einschlägiger Symbole“ hätten auf der Demonstration „keinen Platz.“ (mit dpa)