Früherer Berliner Bürgermeister Michael Müller hält Koalition ohne CDU für denkbar

Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hält nach der Wiederholungswahl eine Koalition ohne CDU für möglich. „Ich glaube auch nach wie vor, dass es eine Koalition ohne die CDU geben kann“, sagte er im Interview mit dem „Spiegel“. Es käme jetzt darauf an, wie die Parteien mit den Inhalten umgehen, die die Wähler interessierten: Wohnungsbau, innere Sicherheit, Verkehr.

Er wertete das Wahlergebnis nicht als Votum gegen die bisherige rot-grün-rote Koalition: „Das Kuriose ist ja, dass die Berliner sich irgendwie eine andere Politik wünschen, aber mit der bisherigen Koalition.“ Er mahnte aber auch Selbstkritik innerhalb der SPD an. Dafür sei jetzt der Landesvorstand verantwortlich.

Er bekräftigte, die bisherige Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sei weiterhin wichtig für die Partei, über Alternativen müsse man nicht sprechen: „Die Frage stellt sich nicht, weil Franziska Giffey noch alle Optionen hat.“

Müller hält eigen Rückkehr in die Landespolitik für „absurd“

Müller selbst, der von 2014 bis 2021 Regierungschef in Berlin war, plant offenbar kein Comeback in der Berliner Landespolitik. Danach gefragt, sagte er: „Das wäre ja absurd.“ Es seien andere dran. In den Gremien müsse entschieden werden, wie es weitergeht.

Zuvor war in SPD-Kreisen sein Name genannt worden. Einige äußerten die Hoffnung, Müller könne den Übergang moderieren.

Ob die SPD wirklich mit ihren bisherigen Koalitionspartnern weitermachen kann und sollte, ist in der Partei umstritten. Landesvorstands-Vize Kian Niroomand forderte einen Neuanfang. Auch die Kreisvorsitzende der SPD-Mitte, Julia Plehnert, hatte im Tagesspiegel Konsequenzen gefordert. Co-Landeschef Raed Saleh hatte angedeutet, eine Koalition mit Grünen und Linken fortführen zu wollen.

Zur Startseite