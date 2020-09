Was für ein Gegensatz: oben strahlt eine blitzsaubere Sonne und unten liegt der Müll. Kronkorken, Verpackungsreste, Zigarettenschachteln – die Freiwilligen mit Handschuhen und Greifzangen haben auf den Wiesen und im Unterholz gut zu tun beim Cleanup im Volkspark Friedrichshain. „Überall liegt Müll – uns stinkt das gewaltig“, so haben GoVolunteer und GoNature zu der Aktion eingeladen.

[Wer noch mehr über ehrenamtliches Engagement in Berlin erfahren will: Der Tagesspiegel-Newsletter Ehrensache erscheint monatlich, immer am zweiten Mittwoch. Hier kostenlos anmelden: ehrensache.tagesspiegel.de]

Etwa 20 Freiwillige sind bei guter Laune und motivierender Musik mit Eifer dabei, den stark genutzten Park ein wenig sauberer zu machen. „Das Ekligste war eine Unterhose“, sagt eine Freiwillige und rümpft die Nase, während sie auf der Wiese hinterm Märchenbrunnen mit dem Greifer den Schraubverschluss einer Gurkenkonserve aufhebt und in den blauen Müllsack gleiten lässt. Gerd Nowakowski

Ehrenamtliche haben das RAW-Gelände verschönert

Die Aktion „Gemeinsame Sache“ auf dem RAW-Gelände in der Revaler Straße. Foto: Kitty Kleist-Heinrich

Vor der Putzaktion waren die Gärten vor dem früheren Beamtenwohnhaus und Verwaltungsgebäude an der Revaler Straße noch mit Unkraut und Müll übersät. Fleißige Ehrenamtliche sorgten binnen weniger Stunden für gefegte Wege und gepflegte Grünflächen. Müll wurde aus dem Vereinshaus geräumt, alles geputzt, gesäubert und auf Vordermann gebracht.

Mehr zum Thema Gemeinsame Sache von Spandau bis Zehlendorf Wie eine berlinweite Müll-Sammel-Bewegung entstand

Zum Abschluss gab es nach der Arbeit kühle Getränke in entspannter Atmosphäre. Und so zeigt sich pünktlich zum heutigen „Tag des offenen Denkmals“ das RAW-Gelände von seiner schönen Seite. Sophie Rosenfeld