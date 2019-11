Die Grünen im Bundestag warnen angesichts von Kabelmängeln am BER und TÜV-Bedenken, mit dem Oktober 2020 einen riskanten Eröffnungstermin für den Hauptstadtflughafen zu verkünden. „Denn eine erneute Verschiebung müssten die Steuerzahler bezahlen, es würden ohne Not Regressforderungen entstehen“, sagte Fraktionschef Anton Hofreiter dem Tagesspiegel.

Und eine Eröffnung auf Kosten der Sicherheit dürfe es nicht geben: „Der TÜV und das Bauamt des Landkreises Dahme-Spreewald müssen die nötige Zeit haben, um angemessen zu prüfen.“ Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup will am Freitag den genauen BER-Eröffnungstermin bekannt geben, voraussichtlich zwei Tage in der letzten Oktoberwoche 2020.

Wie berichtet gibt es wegen der andauernden Beseitigung von Kabelmängeln im Zeitplan dafür keine Puffer mehr. Berlin, Brandenburg und der Bund setzen weiter fest darauf, dass der BER wie vorgesehen im Oktober 2020 starten kann. „Ich habe keine anderen Informationen“, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmer Woidke (SPD) dem Tagesspiegel.

Und Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) bekräftigte diese Linie auf Anfrage: „Auch wenn alle Schritte nach vorne mühsam und anspruchsvoll sind, ist es dem Team am Flughafen gelungen, viele Schritte zu gehen und jetzt zum Schlussspurt anzutreten“. An der Position Berlins habe sich deshalb nichts geändert.