Die Berliner Jusos haben Bengt Rüstemeier, Mitglied ihres erweiterten Vorstands, zum Rücktritt aufgefordert. Dieser hatte extremistische Gewaltfantasien getwittert, unter anderem gegen Mitglieder der Jugendorganisation der FDP Junge Liberale (Julis) und gegen Vermieter. Rüstemeier sei der Aufforderung am Sonntag nachgekommen, sagte Landessekretär Arne Zillmer dem Tagesspiegel.

"Nach allen vorliegenden Informationen bewertet der Juso-Landesvorstand die Tweets als untragbare Entgleisung", sagte Zillmer. Man befinde sich im Gespräch mit Rüstemeier "über das Verhalten in den sozialen Medien" und habe ihn außerdem dazu aufgefordert, seine Ämter bei den Jusos Berlin niederzulegen. Rüstemeier war bis Sonntag auch stellvertretender Vorsitzender der Jusos Pankow.

"Wir möchten betonen, dass wir uns als Jusos Berlin an vielen Stellen gegen Gewalt und Hatespeech engagieren – im Netz und offline", sagte Zillmer. "Jegliche Form von Gewalt gegen Menschen ist nicht mit unseren Grundwerten vereinbar."

Am Sonnabend hatten Screenshots von Rüstemeiers Twitter-Account (Jahrgang 1999 laut der Homepage der Jusos Pankow) auf Twitter die Runde gemacht.

„Jungl1b€ra£€ €r5h007€n wann?“ ("Jungliberale ershooten [erschießen] wann?) ist darauf zu lesen, und in einem anderen Tweet: „Ein v€rm1€7€rschw€!n (Vermieterschwein) persönlich zu €rsh0073n (ershooten) kann hilfreich sein aber, aber muss nicht notwendig voraussetzung sein.“

"Habe nie die Erschießung von Julis gefordert"

Außerdem twitterte der Student der Humboldt-Universität (HU), der dort auch noch Mitglied im Akademischen Senat ist, er käme "nicht umhin, eine klammheimliche Freude zu verspüren", sollte Amazon-Gründer Jeff Bezos "eines Tages unerwartet den Folgen einer Sprengstoffverletzung erliegen". Diese Tweets sind inzwischen gelöscht, der Account privat gestellt.

Am Samstag hatte sich Rüstemeier dort wie folgt geäußert: "zur klarstellung, weil gerade viel über einen zwei tage alten, bereits gestern früh gelöschten tweet diskutiert wurde, der einen witz (man mag ihn unangemessen finden) in bezug auf sexistische julis beinhaltete: ich habe nie die erschießung von julis gefordert. den einsatz von gewalt gegen privatpersonen, insbesondere julis, lehne ich ab."

Er behalte sich außerdem vor, gegen falsche Tatsachenbehauptungen über ihn rechtlich vorzugehen. Seine Einlassung über Jeff Bezos indes schien er nicht zu bereuen: "soll ich stattdessen um bezos trauern oder was??" kommentierte er den Screenshot seines Tweets von einem Jungliberalen.

Der Berliner Landesverband der Julis forderte am Sonntag Rüstemeiers Parteiausschluss. Der Vorsitzende David Jahn sagte: "Eine Sprache der Gewaltverherrlichung ist Boden für reale Taten. Wenn die Jusos sich glaubhaft von Gewalt gegen Menschen distanzieren wollen, darf jemand, der offen zu brutalster Gewalt aufruft, keinen Platz in diesem Verband haben." Ein Rücktritt aus dem erweiterten Landesvorstand reiche nicht aus, "um einen Schaden an unserer Demokratie abzuwenden", sagte Jahn.

Der Vorsitzende der Liberalen Hochschulgruppe Berlin-Brandenburg Ludwig Behr forderte außerdem den Präsidenten, den Akademischen Senat und das Studierendenparlament der HU auf, Rüstemeier aus sämtlichen Gremien auszuschließen.