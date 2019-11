Der US-amerikanische Autohersteller Tesla will eine Fabrik in der Nähe des neuen Berliner Flughafens BER bauen. Das kündigte Firmenchef Elon Musk am Dienstagabend bei einer Preisverleihung in Berlin an. Demnach soll in Brandenburg die vierte „Gigafactory“ entstehen – die erste auf europäischem Boden.

Musk war erst am Nachmittag in der Hauptstadt eingetroffen. Anlass war der Preis „Das Goldene Lenkrad“ von „Auto Bild“ und „Bild am Sonntag“. Das brandenburgische Wirtschaftsministerium bestätigte die Pläne dem Tagesspiegel am Abend.

Bei der sogenannten „Gigafactory“ des Unternehmens handelt es sich um die erste in ganz Europa. Musk sagte, die Fabrik solle im Umfeld Berlins entstehen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge will Tesla zudem in Berlin ein Design- und Entwicklungszentrum errichten.

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) reagierte erfreut auf die Mitteilung des Elektroauto-Pioniers. „Wer Visionen hat, kommt nach Berlin!“, schrieb sie bei Twitter. „Willkommen in der Metropolregion“.