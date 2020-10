Berliner Linke: „Räumung angesichts der Pandemiesituation vorerst aussetzen“ Der Landesverband der Berliner Linke hat Polizei und Innenverwaltung aufgefordert, die geplante Räumung des linksradikalen Symbolprojekts „Liebig 34“ in Berlin-Friedrichshain zu verschieben. „Einen absehbar überdimensionierten Polizeieinsatz sehen wir auch aufgrund der rasant steigenden Zahlen von Corona-Infektionen in Berlin mit Sorge“, teilte die Partei am Mittwoch mit. "Die Einhaltung von grundlegenden Hygieneregeln wird unter diesen Umständen kaum zu gewährleisten sein. Wir erwarten daher von Polizei und Innensenator angesichts der derzeitigen Pandemiesituation, die Räumung vorerst auszusetzen."



Katina Schubert, Landeschefin der Linken, sagte dem Tagesspiegel: „Wir wollen am liebsten gar keine Räumung. Aber es gibt eben einen Rechtstitel. Doch gerade in der Coronazeit kann man bei einer Räumung keine Abstände einhalten. Zwar kann die Polizei die Amtshilfe nicht verweigern, aber sie hat einen Handlungsspielraum.“ Ein einziges Haus mit rund 3500 Polizeibeamten zu räumen, stehe „in keinem Verhältnis“.

Der sechsköpfige geschäftsführende Landesvorstand hat dazu eine Erklärung abgegeben. Anders als beim gerichtlichen Urteil selbst gebe es bei der „Frage der Art und Weise der Amtshilfe durchaus politischen Spielraum. Ein zeitliches Aufschieben, eine andere Einsatzgröße und -taktik sind möglich. Wir haben zu dieser Frage mehrfach mit dem Innensenator die Auseinandersetzung gesucht. Wir haben unsere Position in parlamentarischen Gremien wie dem Innenausschuss und in persönlichen Gesprächen deutlich gemacht. Er ist bislang nicht bereit, diesen Spielraum zu nutzen“, steht in der Erklärung.

Der gewaltfreie Protest in der Stadt gegen die anstehende Räumung und das Ausmaß des zu erwartenden Polizeieinsatzes sei "nachvollziehbar". Dieser sei auch "Ausdruck der Wut und der Verzweiflung, dass die Interessen von privaten Immobilienspekulanten in diesem Land mehr zählen, als der Erhalt von Freiräumen und sozialen Projekten". Weiter heißt es in der Erklärung: "Für uns ist klar: Die zweitägige Absperrung des gesamten Kiezes ist unverhältnismäßig. Wir erwarten vom Innensenator, dass er friedlichen Protest in Sicht- und Hörweite zur Liebig34 zulässt und das nachbarschaftliche Leben nicht tagelang außer Kraft setzt."



Jegliche gewaltsamen Auseinandersetzungen lehne man ab. "Brandstiftungen und Sachbeschädigungen auf dem Rücken von Menschen, die auf öffentliche Infrastrukturen wie die Berliner S-Bahn angewiesen sind, sind im Sinne von berechtigtem Protest völlig kontraproduktiv und nicht zu tolerieren“.



Die Linke fordert Innensenator Geisel und die Polizeiführung auf, „in dieser zugespitzten Lage abzurüsten“. Demonstrationsverbotszonen und Sondereinsatzkommandos der Polizei seien das Gegenteil davon. So ein Einsatz sei „vergleichbar mit G20 in Hamburg“ und inakzeptabel.

Der reguläre Landesvorstand der Linken wird sich am Freitag auf seiner Sitzung erneut mit dem Thema befassen. (Sabine Beikler)