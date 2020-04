Wegen der Maßnahmen gegen das Coronavirus werden etliche Großveranstaltungen, Konzerte, Lesungen und Sportevents in Berlin in diesem Sommer ausfallen. Nachdem Bund und Länder am Mittwoch grundsätzlich alle Großveranstaltungen bis 31. August untersagt haben, hat der Berliner Senat am Donnerstag beschlossen, dieser Entscheidung zu folgen.

Stars wie die Pet Shop Boys, Adam Green, Lenny Krawitz, Taylor Swift, Rammstein, Billie Eilish und die Toten Hosen werden also voraussichtlich vorerst nicht nach Berlin kommen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) erklärte, was genau als Großveranstaltung definiert werde, müsse noch ausgearbeitet werden. Es sei auch nicht auszuschließen, dass Veranstaltungen auch über den 31. August verboten bleiben könnten. Sportveranstaltungen und Mannschaftssport seien auf absehbare Zeit nicht durchführbar.

Damit steht auch das Musikfestival Lollapalooza Anfang September in Berlin auf der Kippe. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte am Freitag im Radio Eins des rbb, er sei „sehr, sehr skeptisch“, ob das Festival mit Zehntausenden Besuchern am 5. und 6. September in und um das Olympiastadion stattfinden könne.

Das Verbot von Großveranstaltungen gelte laut Beschluss bis mindestens 31. August. „Und die Betonung für solche großen Veranstaltungen liegt auf „mindestens““, sagte Geisel.

Etliche Veranstaltungen in Berlin wurden bereits verschoben oder abgesagt, viele weitere, die bis zum 31. August anstehen, stehen nun vor der Absage. Ein Überblick.

Events im April

Juju 9. und 21.4., Columbiahalle – verlegt auf den 9.4.2021 in die Max-Schmeling-Halle

Achtung Berlin – New Berlin Film Award 15. bis 22.4., verschiedene Kinos – abgesagt

Games Week Berlin 17. bis 25.4., Kulturbrauerei – abgesagt

Record Store Day 18.4., verschiedene Orte – verschoben auf den 20. Juni

Fahrradmesse Velo Berlin 19. und 20.4., Flughafen Tempelhof – abgesagt

Charlotte Roche – Stand-up-Tour 19.4., Heimathafen Neukölln – abgesagt

Bon Iver 20.4., Mercedes-Benz-Arena – verschoben auf den 20.1.2021

Roland Kaiser 21.4., Mercedes-Benz-Arena – verschoben auf den 28. November 2020

Balbina 24.4., Admiralspalast – verschoben auf den 15.10.2020

Auch etliche Konzerte in der Waldbühne dürften vom Veranstaltungsverbot betroffen sein. Foto: Paul Zinken/dpa

Events im Mai

Myfest 1.5., Kreuzberg – abgesagt

Pet Shop Boys 1.5., Mercedes-Benz-Arena – wird voraussichtlich verschoben

Gallery Weekend 1. bis 3.5., verschiedene Orte – verschoben auf den 11.-13. September 2020

Theatertreffen 1. bis 17.5., u.a. Haus der Berliner Festspiele – abgesagt

Re:publica – Digitalkonferenz 6. bis 8.5., Station Berlin – vorerst war Verschiebung auf den 10.-12. August geplant, zudem „re:publica im digitalen Exil“ in Arbeit

Lena 6.5., Tempodrom – noch keine Infos

Adam Green 7.5., Festsaal Kreuzberg – abgesagt

Capital Bra & Samra 15.5., Mercedes-Benz-Arena – noch keine Infos

Avon Frauenlauf 16.5., Start und Ziel auf der Straße des 17. Juni – noch keine Infos

Felix Lobrecht 16.5., Mercedes-Benz-Arena – verschoben auf den 12. Oktober 2020

Dua Lipa 17.5., Mercedes-Benz-Arena – verschoben auf den 26. Januar 2021

Jamie Cullum 18.5., Tempodrom – verschoben auf den 17. November 2020

DFB-Pokalfinale 23.5., Olympiastadion – noch keine Infos

Nick Cave And The Bad Seeds 27.5., Mercedes-Benz-Arena – verschoben auf den 8. Mai 2021

Karneval der Kulturen 29.5 bis 1.6., Kreuzberg – abgesagt

Udo Lindenberg 29. und 30.5., Waldbühne – noch keine Infos

Tim Bendzko 30.5., Max-Schmeling-Halle – noch keine Infos

Sarah Connor 31.5., Waldbühne – noch keine Infos

Die Musikerin Taylor Swift hatte im Juni ein Konzert in der Waldbühne geplant. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Events im Juni

Helge Schneider 5. bis 7.6., Tempodrom – noch keine Infos

Lange Nacht der Wissenschaften 6.6., verschiedene Orte – abgesagt

ADFC-Sternfahrt und Umweltfestival 7.6., Brandenburger Tor – noch keine Infos

System Of A Down 8.6., Waldbühne – noch keine Infos

Lesung mit Harald Martenstein und Lorenz Maroldt 9.6., Tipi am Kanzleramt – noch keine Infos

Patti Smith 12.6., Zitadelle Spandau – verschoben auf 27. August 2020

Jugendmesse YOU 12. bis 14.6., Messegelände – abgesagt

Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst 13.6. bis 13.9., verschiedene Orte – noch keine Infos

German Open im Tennis 13. bis 21.6., Steffi-Graf-Stadion – noch keine Infos

VeloCity Berlin, Jedermannrennen 13. bis 14.6., Start und Ziel am Messegelände – noch keine Infos

Langer Tag der Stadtnatur 13. und 14.6., verschiedene Orte – abgesagt

„La forza del destino“ inszeniert von Frank Castorf 17., 20., 26.6., Deutsche Oper – noch keine Infos

Lenny Kravitz 17.6., Max-Schmeling-Halle – noch keine Infos

Kunstfestival 48 Stunden Neukölln 19. bis 21.6., verschiedene Orte – findet digital statt

Berliner Philharmoniker 20.6., mit Gustavo Dudamel, Waldbühne – noch keine Infos

Lange Nacht der Religionen 20.6., verschiedene Orte – abgesagt

25. Fête de la Musique 21.6., verschiedene Orte – noch keine Infos

Iron Maiden 23.6., Waldbühne – noch keine Infos

Tech Open Air 23. bis 26.6., Funkhaus – verschoben in den Herbst 2020, genaues Datum folgt

Taylor Swift 24.6., Waldbühne – noch keine Infos

Pearl Jam 25.6., Waldbühne – verschoben auf 2021, genaues Datum folgt

Gianna Nannini 26.6., Zitadelle Spandau – noch keine Infos

Sting 29.6., Zitadelle Spandau – verschoben auf Sommer 2021

Fashion Week 29.6. bis 3.7., verschiedene Orte – noch keine Infos



Events im Juli

Classic Open Air 2. bis 6.7., Gendarmenmarkt – noch keine Infos

Kontra K 3.7., Wuhlheide – abgesagt

Rammstein 4. und 5.7., Olympiastadion - noch keine Infos

Marius Müller-Westernhagen 7.,8.,10.,11.,13.7., Schillertheater – noch keine Infos

Thom Yorke 13.7., Max-Schmeling-Halle – noch keine Infos

Billie Eilish 14.7., Mercedes-Benz-Arena – noch keine Infos

Botanische Nacht 17. und 18.7., Botanischer Garten – noch keine Infos

Rundgang an der Universität der Künste 17. bis 19.7., verschiedene Orte – abgesagt

Lesbisch-schwules Stadtfest 18. und 19.7., Nollendorfplatz – abgesagt

Gregory Porter & Band 18.7., Zitadelle Spandau – noch keine Infos

Lionel Richie 19.7., Zitadelle Spandau – noch keine Infos

Céline Dion 22.7., Waldbühne – noch keine Infos

Yusuf/Cat Stevens 24.7., Zitadelle Spandau – noch keine Infos

Christopher Street Day 25.7., Umzug vom Kurfürstendamm zum Brandenburger Tor – findet digital statt



Events im August

Runners City Night 1.8., Sommernachtlauf in der City West – noch keine Infos

Berlin Crash Fest, Punkrock-Festival 1.8., Zitadelle Spandau – noch keine Infos

Slipknot 7.8., Waldbühne – noch keine Infos

30. Tattoo Convention 7. bis 9.8., Arena – verschoben auf 2. bis 4. Oktober 2020

Seeed 11.,12.,14.,15.,16.8., Wuhlheide – noch keine Infos

150 Jahre Rotes Rathaus 14. bis 16.8., Bürgerfest und Tag der offenen Tür – noch keine Infos

Potsdamer Schlössernacht 14. und 15.8.; Park Sanssouci – abgesagt

West-Eastern Divan Orchestra mit Daniel Barenboim 15.8., Waldbühne – noch keine Infos

Caribou 15.8., Zitadelle Spandau – noch keine Infos

Die Toten Hosen 18. und 19.8., Waldbühne – noch keine Infos

Pyronale 21. und 22.8., Maifeld – noch keine Infos

Scooter 21.8., Zitadelle Spandau – noch keine Infos

Deichkind 22.8., Wuhlheide – noch keine Infos

40. Lange Nacht der Museen 29.8., verschiedene Orte – noch keine Infos

Musikfest – Festival für Orchestermusik 29.8. bis 23.9., u.a. Philharmonie – noch keine Infos