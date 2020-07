Wenn es nach Florian Schmidt von den Grünen geht, kann der Markt abgeschafft werden, ein bisschen.

Der Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, der Wahlbeamter ist, sich als „Aktivist im Amt“ sieht, schlug kürzlich eine „Ankaufsagentur“ vor. Die soll Wohnungen aufkaufen, damit sie dann gemeinwohlorientiert verwaltet werden. Am Ende jede zweite in Berlin.

CDU und Liberale sehen den Umsturz kommen. Die Union sieht eine „linksgrüne Cliquenwirtschaft“ zulasten der Mieter und Steuerzahler – und „bananenrepublikanischer Verhältnisse“. Die FDP beklagt Schmidts „Kampf gegen private Wohnungsanbieter“; statt Wohnungen zu bauen, würden „ideologische Träume“ verfolgt.

Das geht besser, liebe Opposition, wie eine kleines Brainstorming in der Berlin-Redaktion des Tagesspiegel ergab. Wir fühlten uns gleich an die DDR erinnert und haben daher einige Vorschläge, wie Schmidts sozialistische Ideen trefflicher bezeichnet werden könnten. „Ankaufsagentur“ klingt einfach zu trocken. Und gerade für den Osten der Stadt wäre es ein Signal: Es war nicht alles schlecht!

VEB, Kombinat und vorwärts immer, rückwärts nimmer

An die sogenannten Volkseigenen Betriebe, kurz VEB, erinnern sich gerade Ältere. Da wäre auch die AWG, bekannt als Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften, oder die KWV, „Kommunale Wohnungsverwaltung“. Warum also nicht „VEB An- und Verkauf Florian Schmidt“ oder „Kombinat Schmidt“?

Es gibt auch schon Vorschläge für Propagandamaterial: „Genosse Schmidt und sein Plan für die Übererfüllung“. Oder: „Florian Schmidt in seinem Lauf – halten weder Ochs noch Esel auf!“ Oder in Anlehnung an Walter Ulbricht: „Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen jedes Haus haben.“