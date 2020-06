Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek hat nach den gewaltsamen Zusammenstößen im Anschluss an die Anti-Rassismus-Demonstration vom Samstag auf dem Alexanderplatz Aufklärung von Innensenator Andreas Geisel (SPD) und der Polizei gefordert.

Kurz vor der parlamentarischen Sommerpause dürfe das Thema nicht untergehen, sondern müsse aufgearbeitet werden, sagte Kapek dem Tagesspiegel. „Die Berliner Polizeimuss sich erklären. Ich erwarte Aufklärung.“

Mehrere Zehntausend Menschen hatten am Samstag friedlich gegen Rassismus demonstriert und an den bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis getöteten George Floyd erinnert. Mit rund 15.000 Menschen weit mehr gekommen als von den Veranstaltern erwartet, die 1500 Teilnehmer angemeldet hatten. Der Alexanderplatz war völlig überfüllt, nach dem Ende der Demonstration hatte die Polizei die Teilnehmer aufgefordert, den Platz zu verlassen. Mindestabstände zum Schutz vor dem Coronavirus konnten nicht eingehalten werden.

Am Rande kam es dann zu Flaschen- und Steinwürfen auf Polizisten, nachdem ein Mann festgenommen wurde, der einen Polizeiwagen mit „ACAB“ – kurz für „All Cops Are Bastards“ – beschmiert hatte.

Insgesamt wurden 78 Personen festgenommen. Dabei wandte die Polizei auch Zwang und Gewalt an, in den sozialen Medien kursieren teils drastisch wirkende Videos von Festnahmen – auch von schwarzen Personen.

Polizei wird aggressives Vorgehen vorgeworfen

Seither steht aus Politik und in den sozialen Medien ein Vorwurf im Raum: unangemessene und rassistische Polizeigewalt. Der Polizei wird auch vorgeworfen äußerst aggressiv vorgegangen zu sein.

Die Linke-Fraktion im Abgeordnetenhaus hatte die Vorfälle auch kurzfristig für den Innenausschuss am Montag als Thema angemeldet. Das musste aber verschoben werden.

„Ich will nicht die gesamte Polizei in eine Ecke stellen, das liegt mir völlig fern“, sagte Antje Kapek. „Aber wenn Berliner Polizisten in Kampfmontur junge schwarze Frauen so anbrüllen, dass sie den Tränen nahe waren, wenn sie Schwarze unter Einsatz von Gewalt festnehmen, wenn verstörende Bilder davon in die Welt gehen, dann ist das gerade nach einer Anti-Rassismus-Demonstration mehr als irritierend.“ Die Polizei müsse dazu Stellung nehmen.

Bei den Grünen habe es nicht nur in Berlin, sondern aus ganz Deutschland klare Reaktionen gegeben, der Unmut sei groß.

Menschen versammelten sich am Samstag wegen des Todes von George Floyd zur "Silent Demo" auf dem Alexanderplatz. Foto: imago images/Sabine Gudath

„Ich hatte den Eindruck, die Polizei war überrascht von der großen Zahl der Teilnehmer und wusste nicht, wie man damit umgehen soll“, sagte Kapek. Das sei einer der Gründe dafür gewesen, warum es bei der Demonstration schließlich zu Aggressionen gekommen sei, sagte die Grünen-Fraktionschefin. „Die Bilder, die im Netz veröffentlicht wurden, werfen erhebliche Fragen auf.“

Daneben forderte sie vom Senat angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie ein Umdenken für Großdemonstrationen. „Wir brauchen neue Konzepte, um dichtes Gedränge zu verhindern“, sagte Kapek. „Es gibt in Berlin kein ausreichendes Konzept für pandemiekonforme Demonstrationen.“

Menschenkette statt Großdemo

Bei einer Wiederauflage des „Silent Protest“ bei „Black lives matters“-Demonstrationen sollte dieser nicht als Großdemonstration auf dem Alexanderplatz, sondern als Menschenkette abgehalten werden. „Das wäre ein beeindruckendes Zeichen: Sich 8 Minuten und 46 Sekunden hinzuknien und zu schweigen, in einer Kette quer durch die Stand mit ausreichendem Abstand“, sagte Kapek.

Die Schweigephase erinnert an die Zeit, in der George Floyd von einem weißen Polizisten am 25. Mai die Luftabgedrückt wurde. Wenig später starb er.

Für Sonntagnachmittag ruft das „Unteilbar“-Bündnis zu einer Menschenkettequer durch Berlin auf. Es soll für mehr Solidarität in der Coronakrise demonstriert werden. Die Veranstalter wollen „verantwortungsbewusst und mit Abstand demonstrieren“.

SPD-Politiker Schreiber fordert klare Regeln für Demos

Der Berliner SPD-Innenexperte Tom Schreiber hat nach der großen Anti-Rassismus-Demonstration auf dem Alexanderplatz klare Vorgaben für Kundgebungen während der Corona-Pandemie gefordert. Die Abstandsregel sei bei Demonstrationen kaum durchzuhalten.

Er sprach sich dafür aus, nur noch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorzuschreiben, sagte Schreiber am Dienstag im Inforadio des RBB. Die Alternative sei eine Teilnehmerbegrenzung für Demonstrationen.

„Man muss sich entscheiden, was man will“, so Schreiber. „Wenn man zulässt, dass man demonstrieren darf und kann, was richtig ist, dann muss man auch klar sagen, wie soll es praktikabel gemacht werden auch für die Berliner Polizei.“

Der Berliner Abgeordnete mahnte, dass die Politik sich in Gänze im Klaren sein müsse, dass ihre Entscheidungen von jemanden durchgesetzt werden müssten.

Im Fall der Demonstration am vergangenen Samstag sei das die Berliner Polizei gewesen. Dieser dürfe man keine Vorwürfe machen, dass sie bei 15 000 Teilnehmern die Abstandsregel nicht durchsetzen konnte, „weil sie schlichtweg per Masse gar keine Chance hatte“. (mit dpa)