Neun Jahre noch, dann soll die Siemensbahn wieder fahren. 2029, dann wird die Strecke 100 Jahre alt. Neun Jahre sind zwar eine lange Zeit, für Berliner Bauprojekte aber Normalität. Der Countdown läuft ab jetzt - denn die ersten Arbeiten an der Trasse haben nun begonnen: Es wird geprüft, wie stabil der historische Stahlviadukt noch ist.

Am Donnerstag nahmen Ronald Pofalla, Infrastrukturvorstand der Deutschen Bahn, und Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) am Bahnhof Wernerwerk die Trasse erstmals in Augenschein. Sie überbrückt das Industriegebiet von Siemens teilweise wie die Kreuzberger Hochbahn auf einem Viadukt.

Bagger holen zunächst den Steinschotter von der Stahlkonstruktion. 1980 war die Stichlinie von Jungfernheide nach Gartenfeld stillgelegt worden, 40 Jahre hatten also Stahl und Blech viel Zeit zum Rosten.

Berlins Bahnchef Alexander Kaczmarek, der die Bahnhöfe die Trasse mittlerweile von zahlreichen Besuchen kennt, erklärte die Arbeiten so: „Erst wenn der Schotter entfernt ist, können die Buckelbleche in Augenschein genommen werden." Es ist der "Beginn der bautechnischen Untersuchungen", wie die Bahn mitteilte.

Michael Müller versprach Siemens die Reaktivierung der Trasse

Bekanntlich plant der Siemenskonzern für 600 Millionen Euro einen neuen Campus für Start-ups, und Forschung, es sollen 2800 Wohnungen, ein Hochhaus und ein Hotel gebaut werden. Wegen dieser Investition hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) 2018 versprochen, die Strecke zu reaktivieren.

Die eigentlichen Bauarbeiten sollen 2026 beginnen, bleiben drei Jahre. Bis dahin wird geplant und vorbereitet. Denn auch wenn der Viadukt noch standfest sein sollte: Es fehlt zum Beispiel die Brücke über die Spree.

Die war bei der Begradigung abgerissen worden. Auch bei der Einfädelung der Siemensbahn in den Bahnhof Jungfernheide steht noch nicht fest, ob dort ein zusätzlicher Bahnsteig gebaut werden muss oder ob die vorhandene Kapazität reicht. 2029 sollen die Züge als S6 zwischen Gartenfeld und Hauptbahnhof fahren.