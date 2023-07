„Im Moment nicht“ Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang würde nachts nicht allein durch den Görlitzer Park in Berlin laufen

Die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, würde nachts nicht allein durch den Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg gehen. Auf eine entsprechende Frage im Sommerinterview in der ARD sagte Lang: „Im Moment nicht.“ Zuletzt war der Park wieder durch eine Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau in die Schlagzeilen gekommen. Ihr Partner musste dabei zuschauen. Die Tatverdächtigen sind offenbar Teil der örtlichen Drogen-Dealer.

Im Görlitzer Park gibt es seit Jahren ein Kriminalitäts- und Gewaltproblem. Die Berliner Politik bekommt es bisher nicht in den Griff. Schon 2019 sagte die damalige Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann (ebenfalls Grüne): „Ich gehe in Berlin durch gar keine Parks, ich weiß ja nicht, wie Sie das handhaben, aber das ist mir als Frau zu gefährlich“, sagte sie damals auf die Frage, ob sie in der Dunkelheit durch den Görlitzer Park laufe. Sie räumte schon damals ein, dass der Zustand in dem Park „nicht tragbar“ sei.

Nach der erschütternden Gruppenvergewaltigung hat sich nun auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) zu Wort gemeldet. Dem Tagesspiegel sagte er am Samstag: „Die Lage im Görlitzer Park ist inakzeptabel, so wie die Situation dort ist, darf es nicht bleiben.“ Wegner kündigte an, der Görlitzer Park werde auch Thema bei einem Sicherheitsgipfel Anfang September werden. Dazu wolle er die Innensenatorin, die Justizsenatorin, Polizei und Bezirk einladen.