In der Nacht nach dem 1. Mai haben in mehreren Berliner Stadtteilen Autos gebrannt. Einem Polizeisprecher zufolge wurden binnen drei Stunden sieben Fahrzeuge an sieben verschiedenen Orten Fahrzeuge angezündet - elf weitere wurden durch die Flammen beschädigt, darunter auch ein Anhänger. Verletzt wurde niemand. Zuerst hatte die "B.Z." darüber berichtet.

Der erste Alarm kam demnach um 22.15 Uhr aus der Hausburgstraße in Friedrichshain. Um 23.05 Uhr brannte es in der Neuköllner Dieselstraße, um 23.45 Uhr in der Staakener Straße in Spandau. Richtung Mitternacht gab es wieder Einsätze im Zentrum: um 23.55 Uhr in der Oderstraße in Neukölln, um 0 Uhr an der Fontanepromenade in Kreuzberg - wo gleich drei Autos in Flammen standen.

Um 1.15 Uhr brannte es in der Wesendorfer Straße im Märkischen Viertel in Reinickendorf, um 1.20 Uhr noch einmal in der Marie-Elisabeth-Lüders-Straße in Charlottenburg.

In allen Fällen ermittelt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Auch wenn wegen der Häufung in Neukölln und Kreuzberg ein Zusammenhang mit den autonomen Protesten am Sonntagabend nicht auszuschließen ist, die sich auf dieselben Ortsteile erstreckten, haben die Ermittler dafür bislang keine konkreten Anhaltspunkte.

Ansonsten würde der polizeiliche Staatsschutz ermitteln. Hinweise auf eine politische Motivation gebe es derzeit nicht, sagte der Polizeisprecher. Ein möglicher Zusammenhang zu den Mai-Protesten werde aber geprüft.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die traditionelle Autonomen-Demonstration am Abend des 1. Mai, von den Veranstaltern "revolutionäre 1.-Mai-Demo" genannt, war am Sonntag weitgehend friedlich verlaufen. Erst beim Endpunkt am Oranienplatz in Kreuzberg wurde es gegen 21 Uhr hektisch - die Polizei ging in die Menge, setzte Pfefferspray ein und nahm gezielt mutmaßliche Straftäter fest.

Insgesamt gab es am Tag der Arbeit 50 Festnahmen und 30 verletzte Polizisten. Die Polizei sprach dennoch vom "friedlichsten 1. Mai seit Jahrzehnten".