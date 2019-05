Wer schon immer mal der Berliner S-Bahn seine Meinung sagen wollte, hat jetzt Gelegenheit dazu. Denn S-Bahn-Chef Peter Buchner stellt sich am Bahnhof Schöneberg der Kritik der Fahrgäste. Natürlich nimmt Buchner auch Lob entgegen, schließlich ist die S-Bahn in den letzten Monaten pünktlicher geworden.

Mehr zum Thema Bilanz 2018 Berliner S-Bahn befördert eine halbe Milliarde Fahrgäste

Nach Angaben der S-Bahn gibt es heute und in den kommenden Wochen fünf Termine auf der diesjährigen Bahnhofstour: Los geht's am heutigen Dienstag um 17 Uhr am S-Bahnhof Schöneberg, weitere Veranstaltungen sind an den Bahnhöfen Spandau (24. Mai, 15 Uhr), Ostkreuz (14. Juni, 15 Uhr), Gesundbrunnen (20. Juni, 17 Uhr) und Strausberg (24. Juni, 15 Uhr) geplant.