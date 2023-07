„Irrtümlich zu wenig bezahlt“ Objektschützer der Berliner Polizei bekommen nach Urteil mehr Geld

Die fast 1600 Angestellten der Berliner Polizei beim Zentralen Objektschutz bekommen rückwirkend deutlich mehr Geld und werden eine Gehaltsstufe höher gesetzt. Das bestätigte die Senatsinnenverwaltung dem Tagesspiegel. Nach jahrelangen Klageverfahren und mehreren anderen Urteilen entschied das Bundesarbeitsgericht Ende November 2022, dass die Mitarbeiter beim Objektschutz besser bezahlt werden müssen. Denn die Tätigkeit erfordere gründliche Fachkenntnisse. Jetzt will der Senat das Urteil umsetzen.

Laut Urteil müssten sie nach dem Tarifvertrag der Länder nach Stufe E5 bezahlt werden. Das macht je nach Alter 2618 bis 3230 Euro brutto im Monat. Von den 1600 Angestellten wurde bislang nur 439 nach E5, aber noch zwei Drittel nach E4 bezahlt, das sind 2500 bis 3098 Euro brutto im Monat – und ist eigentlich für ungelernte Beschäftigte ohne Ausbildung gedacht. Das schriftliche Urteil war erst im April in Berlin eingegangenen, Ende Mai erklärte die Innenverwaltung, dass noch geprüft werden, ob und welche Konsequenzen aus dem Urteil zu ziehen sind.

Jetzt haben Finanz- und Innenverwaltung einen Weg gefunden. Im Haushaltsentwurf für die Jahre 2024 und 2025 seien vorsorglich Mittel eingestellt worden, teilte die Innenverwaltung mit. „Ich unterstütze, dass die Kolleginnen und Kollegen, die als Tarifbeschäftigte im Zentralen Objektschutz arbeiten oder eingestellt werden, höhergruppiert werden“, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) dem Tagesspiegel. „Es geht hier um Tarifbeschäftigte in niedrigen Entgeltgruppen. Die Arbeit der Objektschützer ist sehr wichtig. Sie muss auch entsprechend bezahlt werden.“

Zahlen zum Objektschutz der Polizei

Die Zahl der Stellen beim Objektschutz insgesamt ist in den letzten Jahren leicht angestiegen. 2021 waren es 1523 Stellen, 2023 sind es 1606. Umgerechnet in sogenannte Vollzeitäquivalente sinkt die Zahl aber von 1561 im Jahr 2021 auf 1541 in diesem Jahr.

Insgesamt ist die Zahl der überwachten Objekte zurückgegangen, was sich mit dem Rückgang in der mobilen Überwachung begründen lässt. Im Mai 2023 wurden insgesamt 1013 Objekte überwacht, im Januar 2021 waren es noch 1188.