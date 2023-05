Justizsenatorin zur „Letzten Generation“ Andauernde Proteste sind ein „untragbarer Zustand“

Berlins neue Jutizsenatorin Felor Badenberg zeigt sich irritiert von der Protestform der Klimaaktivisten. „Hier werden täglich andere Menschen mit Gewalt im juristischen Sinne genötigt“, sagte Badenberg dem Hörfunksender rbb 88,8. Am meisten sei sie über die Tatsache besorgt, dass Rettungsfahrzeuge wegen der Blockaden nicht rechtzeitig durch Berlins Straßen kommen.

Zahlen der Innenverwaltung belegen ihrer Aussage nach, dass Menschen mit Verdacht auf Schlaganfall erst 26 Minuten später im Krankenhaus eintreffen. „Das können wir als Gesellschaft nicht gutheißen“.

Ein Polizist versucht angeklebte Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ von der Straße zu lösen. © AFP/JOHN MACDOUGALL

Vorwurf der kriminellen Vereinigung

Die parteilose Senatorin und frühere Vizepräsidentin des Bundesamtes für Verfassungsschutz lässt nun prüfen, ob die Gruppe „Letzte Generation“ als kriminelle Vereinigung eingestuft werden kann.

Die Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben vor allem in den letzten Wochen ihre Proteste ausgeweitet. Sie kleben sich auf Fahrbahnen und mittlerweile sogar auch an Fahrzeugen fest, um so Autobahnen und Hauptverkehrsstraßen zu blockieren. (Tsp)