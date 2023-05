Vier Durchsuchungen in Berlin Bundesweite Razzia gegen „Letzte Generation“ – zunächst keine Festnahmen

Im Auftrag des bayerischen Landeskriminalamts und der Generalstaatsanwaltschaft München sind Ermittlerinnen und Ermittler am Mittwoch mit einer bundesweiten Razzia gegen die „Letzte Generation“ vorgegangen. Es geht unter anderem um den Tatvorwurf der Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Festnahmen gab es zunächst nicht.

Ab 7 Uhr am Mittwochmorgen wurden insgesamt 15 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht, wie die Behörden mitteilten. Vier Durchsuchungen davon fanden in Berlin statt. Dazu waren konkret auch Objekte in Hessen im Landkreis Fulda, in Hamburg, Sachsen-Anhalt (Magdeburg), Sachsen (Dresden), Bayern (Augsburg und München) und im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein betroffen. Laut Polizei waren bundesweit etwa 170 Beamte im Einsatz.

Zum Umfang und den genauen Orten der Durchsuchungen in Berlin machten die Berliner Polizei und die Generalstaatsanwaltschaft München auf Tagesspiegel-Anfrage keine Angaben. Nach Tagesspiegel-Informationen fand mindestens eine der Durchsuchungen im Berliner Stadtteil Kreuzberg statt.

Homepage der „Letzten Generation“ beschlagnahmt

Im Zuge der Razzia ließ die Generalstaatsanwaltschaft auch Konten beschlagnahmen und Vermögenswerte sichern. Auch die Homepage der Gruppe wurde beschlagnahmt und abgeschaltet. Deshalb teilte die „Letzte Generation“ via Twitter am Mittwochmorgen einen direkten Spendenlink.

Hintergrund der Aktion ein Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft, welches sich den Angaben zufolge gegen insgesamt sieben Beschuldigte im Alter von 22 bis 38 Jahren richtet. Gegen eben diese werde wegen des Tatvorwurfes der Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung ermittelt.

Das Verfahren wurde der Anklagebehörde zufolge „aufgrund zahlreicher Strafanzeigen aus der Bevölkerung, die seit Mitte des Jahres 2022 eingingen“, eingeleitet.

Konkret wird den Beschuldigten zur Last gelegt, eine Spendenkampagne zur Finanzierung „weiterer Straftaten“ für die „Letzte Generation“ organisiert, diese über deren Homepage beworben und dadurch mindestens 1,4 Millionen Euro an Spendengeldern eingesammelt zu haben.

Das Geld sei auch überwiegend für die Begehung weiterer Straftaten eingesetzt worden, hieß es. Zwei Beschuldigte stehen zudem im Verdacht, im April 2022 versucht zu haben, die Öl-Pipeline Triest-Ingolstadt zu sabotieren.

„Letzte Generation“ reagiert trotzig

Mitglieder der „Letzten Generation“ reagierten in einer internen Chatgruppe trotzig. „Davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Das macht uns nur noch stärker“, heißt es da. Zudem: „Die müssen echt verzweifelt sein, wenn sie jetzt sogar mit Hausdurchsuchungen um die Ecke kommen.“ Auch ist sich ein Mitglied sicher: „Die schießen sich damit ein Eigentor.“

Auf Twitter fragte die Gruppe, wann Lobbystrukturen durchsucht und „fossile Gelder der Regierung“ beschlagnahmt würden. Die Gruppe Ende Gelände kritisierte in dem Zusammenhang, dass es Razzien bei denen gebe, „die vor der Klimakrise warnen, und nicht bei denen, die dafür verantwortlich sind“.

Polizeigewerkschaften begrüßen Durchsuchungen

Die Deutsche Polizeigewerkschaft begrüßte die Durchsuchungen. „Die Justiz greift durch, das ist das richtige Signal eines wehrhaften Rechtsstaates“, sagte Gewerkschaftschef Rainer Wendt. „Die Bevölkerung, die unter dem Straßenterror dieser selbst ernannten Klimaretter täglich tausendfach leidet, wird endlich als das tatsächliche Opfer dieser Kriminellen wahrgenommen.“

„Der Rechtsstaat setzt ein klares Zeichen gegen diejenigen, die unsere Demokratie diskreditieren und unsere Gesellschaft spalten wollen. Aus unserer Sicht erfüllt die Letzte Generation längst die Charakteristika einer kriminellen Vereinigung“, teilte die Gewerkschaft der Polizei in einer Stellungnahme mit.

„Wir reden über eine Gruppierung, die das Willy Brandt Haus mit Farbe beflammt, weil der Bundeskanzler sich anmaßt, Kritik an ihren Rechtsbrüchen zu üben. Da ist es nur konsequent, dass man genau hinschaut, wo das Geld zur Finanzierung der Straftaten herkommt“, so die Gewerkschaft weiter.

Berliner FDP spricht von „wirksamem Schritt“

Auch die Berliner FDP äußerte sich positiv. „Die bundesweite Razzia gegen die ‚Letzte Generation‘ ist der hoffentlich erste wirksame Schritt, die ständigen Klebe-Aktionen zu beenden. Wenn Spendengelder zur Finanzierung von Straftaten eingesetzt werden, muss der Staat die Finanzierungsströme trockenlegen und vorhandene Gelder abschöpfen“, sagte Lars F. Lindemann, Generalsekretär der FDP Berlin.

„Mit leerer Tasche klebt sich’s schlecht. In Kombination mit schellen Verfahren und einer Schadenersatz-Plattform für geschädigte Bürgerinnen und Bürger kann dem Spuk dann ein schnelles Ende gesetzt werden“, so Lindemann.

Die parteilose Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg bezeichnete die andauernden Proteste der „Letzten Generation“ als untragbaren Zustand – und lässt nun prüfen, ob die Gruppe als kriminelle Vereinigung eingestuft werden kann.

Badenberg zeigte sich irritiert von der Protestform der Klimaaktivisten. „Hier werden täglich andere Menschen mit Gewalt im juristischen Sinne genötigt“, sagte Badenberg dem Hörfunksender rbb 88,8. Am meisten sei sie über die Tatsache besorgt, dass Rettungsfahrzeuge wegen der Blockaden nicht rechtzeitig durch Berlins Straßen kommen.



Zahlen der Innenverwaltung belegen ihrer Aussage nach, dass Menschen mit Verdacht auf Schlaganfall erst 26 Minuten später im Krankenhaus eintreffen. „Das können wir als Gesellschaft nicht gutheißen“, sagte sie. (AFP, dpa, Tsp)