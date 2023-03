„Kalte Dusche für Volker Wissing“ Klimaaktivisten besprühen Verkehrsministerium in Berlin mit Farbe

Unterstützer der Gruppe „Letzten Generation“ haben am Dienstag das Bundesverkehrsministerium in Berlin nach eigenen Angaben aus einem Feuerwehrauto heraus mit Wasser bespritzt. Ein Sprecher der Berliner Polizei bestätigte die Aktion auf Nachfrage. Nach aktuellen Erkenntnissen habe es sich bei der Flüssigkeit jedoch um Farbe gehandelt, so der Sprecher.

Demnach wurde die Polizei gegen 9.30 Uhr zum Bundesverkehrsministerium in die Invalidenstraße alarmiert. Dort seien vier Personen mit einem Feuerwehrfahrzeug vorgefahren und hätten die Fassade des Gebäudes mittels Schlauch mit der Flüssigkeit bespritzt. Die Polizei ist im Einsatz, weitere Details konnte der Sprecher zunächst nicht nennen.

Auch, woher die Klimaaktivisten den Feuerwehrwagen haben, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Auf einem Foto der Aktion ist zu erkennen, dass es sich dabei um ein älteres Modell der Marke MAN handelt.

Mit der Aktion kritisierte die „Letzte Generation“ die Politik von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). „Wissing weigert sich rigoros, vom Bundestag beschlossene Gesetze zum Klimaschutz – und damit zum Schutz von Grundrechten wie Freiheit, Gesundheit und Leben – umzusetzen“, teilte ein Sprecher der Gruppe dazu mit. Demnach gebe es sowohl für ein Tempolimit als auch für ein 9-Euro-Ticket Mehrheit in der Bevölkerung. Daher stelle sich die Frage, für wen Wissing Politik mache „Für eine Mehrheit der Bevölkerung oder für einige wenige Reiche?“

