„Bürger verlieren das Vertrauen in den Rechtsstaat“ Berlins Maßregelvollzug überlastet – 15 Häftlinge könnten entlassen werden

In der Berliner Justiz wird auch nach der Wahl heftig über das Krankenhaus des Maßregelvollzugs debattiert – offenbar stehen weitere Gefangene davor, allein wegen Platzmangels entlassen zu werden.

Nach Tagesspiegel-Informationen befanden sich Anfang Februar 15 verurteilte Männer ersatzweise in „Organisationshaft“, also in regulären Anstalten, weil der Maßregelvollzug überlastet ist. Einige dieser Gefangenen sitzen schon seit Monaten in regulärer Haft, sie hätten deshalb bald Anspruch auf Freilassung – und zwar mitunter Jahre vor Ablauf ihrer Strafen.

Erst vor einigen Tagen wurde bekannt, dass ein kokainaffiner Räuber aus dem Remmo-Clan aus der Haft entlassen wurde, weil im Maßregelvollzug kein Platz frei war. Der Mann war 2021 zu insgesamt mehr als acht Jahren Haft verurteilt worden. Er flog letzte Woche umgehend in die Türkei.

In den Maßregelvollzug gehören Verurteilte dann, wenn ein Gericht sie als psychiatrisch auffällig oder suchtkrank einstuft. Die Insassen gelten dann als Patienten, die nach ihrem Urteil in der Regel nicht länger als sechs Monate in einer Haftanstalt verbringen sollen, bevor sie in das Krankenhaus des Maßregelvollzugs gebracht werden.

Richter übt scharfe Kritik an der Gesundheitsverwaltung

Für den Maßregelvollzug ist deshalb nicht Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) zuständig, sondern die Gesundheitsverwaltung unter Ulrike Gote (Grüne). Dass die 15 Männer wegen fehlenden Platzes im Maßregelvollzug freigelassen werden könnten, bestätigten weder Justiz- noch Gesundheitsverwaltung.

Scharfe Kritik an der Senatsgesundheitsverwaltung übt Stefan Schifferdecker, der Berliner Landesvorsitzende des Deutschen Richterbunds. Der Sozialrichter sagte dem Tagesspiegel: „Die Brisanz des Themas ist extrem hoch, weil es kein Einzelfall ist. Fehlende Plätze im Maßregelvollzug sind ein strukturelles Problem, das seit Jahren bekannt ist.“

Das hinterlasse den Eindruck, sagte Schifferdecker, „dass die Politik den Schutz der Bevölkerung nicht so ernst nimmt.“ Der Maßregelvollzug diene nicht der Strafe, sondern dem Schutz der Bürger vor kranken Straftätern.

Schifferdecker führt aus, es sei aus Sicht der Bürger „völlig unverständlich, wenn ein Gericht einen Häftling freilassen muss, weil bei ihm der Maßregelvollzug nicht rechtmäßig durchgeführt werden kann“. Derlei Entscheidungen aber seien Zeichen des funktionierenden Rechtsstaats, denn ein kranker Straftäter dürfe nicht ohne Behandlung weggesperrt werden.

Ich sehe ein hohes Risiko, dass einzelne Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in den Rechtsstaat verlieren. Stefan Schifferdecker, Vorsitzender des Landesverbands Berlin des Deutschen Richterbunds

Allerdings sagte Schifferdecker auch: „Unser Rechtsstaat wird aber nur akzeptiert, wenn das Recht auch durchgesetzt wird. Berlin muss sich ausreichend Plätze im Maßregelvollzug leisten, auch wenn das Geld kostet.“ Es sei schwer, Wählerstimmen mit Justizfragen zu gewinnen, „daher kümmert sich die ein oder andere Senatorin lieber um andere Themen“. Schifferdecker forderte eine schnelle Lösung des Problems. Er sehe sonst „ein hohes Risiko, dass einzelne Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in den Rechtsstaat verlieren“.

80 Stellen im Maßregelvollzug sind nicht besetzt

Zu wenig Plätze im Maßregelvollzug seien auch „ein Schlag ins Gesicht für Kriminalbeamte, Staatsanwälte und Richter, wenn sie in einem aufwändigen Verfahren Täter ermitteln und verurteilen, darf der Sinn ihrer Arbeit danach nicht infrage stehen“, sagte der Topjurist.

Im Krankenhaus des Maßregelvollzugs sind 80 Stellen unbesetzt; rund 500 Beschäftigte kümmern sich um 600 zuweilen gefährliche, psychiatrisch auffällige Insassen. Gesundheitssenatorin Gote hatte im November letzten Jahres gesagt, dass die Zustände dort „nicht zumutbar“ und wegen des Personal- und Platzmangels menschenrechtlich „bedenklich“ seien.

Zur Startseite