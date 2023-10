Kleine Antworten auf große Fragen Musikjournalist Markus Kavka spielt im Traum FC-Bayern-Matches nach

Herr Kavka, was lieben Sie an Berlin?

Dass es hier nichts gibt, was es nicht gibt, und man jeden Tag Neues entdeckt. Die Stadt steht nie still und wird niemals langweilig.

Was bereuen Sie?

Ich freue mich sagen zu können, dass ich nichts bereue. Selbst den größten Unsinn nicht.

Was würden Sie noch mal genauso machen?

Von Bayern nach Berlin zu ziehen.

Zur Person Markus Kavka wurde 1967 in Ingolstadt geboren und startete 1995 seine Musik-TV-Laufbahn beim Fernsehsender Viva. 1997 wechselte er zu Viva Zwei. Von 2000 bis 2009 war er Moderator und Producer bei MTV Germany. Nach Formaten bei Kabel Eins, ZDF Kultur und Nitro ist er seit 2015 bei Deluxe Music zu sehen. Darüber hinaus ist er Radiomoderator, Buchautor, Podcaster und DJ. Am 26. Oktober gibt es die Möglichkeit, Kavka im Festsaal Kreuzberg zu sehen. Zusammen mit MTV-, Viva-Zwei- und Viva-TV-Programmdirektor Elmar Giglinger spricht er bei der Veranstaltung „MTViva liebt dich!“ mit vielen berühmten Musiker:innen und Moderator:innen der ersten Stunde. Mit dabei sind unter anderem „Fettes Brot“, „Die Ärzte“, „Scooter“, Michael Patrick Kelly, Klaas Heufer-Umlauf, Joko Winterscheidt, Heike Makatsch, Nilz Bokelberg, Mola Adebisi oder „Die Toten Hosen“. Der Veranstalter verspricht einen „spannenden wie nostalgischen Rückblick auf 30 Jahre deutsche Musikgeschichte“. Einlass ist ab 19 Uhr, um 20 Uhr geht es los. Das Ticket kostet 28,20 Euro.

Was lesen Sie gerade?

Den sehr klugen und berührenden Roman „Das vorläufige Ende der Zeit“ von Berni Mayer.

Träumen Sie?

Ja, immer wieder mal. Ich habe regelmäßig Albträume nach Horrorfilmen und Zappelträume nach wichtigen Spielen des FC Bayern München, in denen ich sehr zum Leidwesen meiner Frau das komplette Match im Traum noch mal nachspiele. Da heißt es dann irgendwann ab auf die Couch.

Was war Ihr erster Job?

Zeitschriften ausfahren in meinem Heimatdorf Manching. Da war ich 14.

Currywurst oder Döner?

Vegane Currywurst.