Sie ist das weltumspannende Thema seit Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten, aber wir scheinen erst jetzt so langsam aufzuwachen und die Klimakatastrophe, die global und lokal längst begonnen hat, ernst zu nehmen.

Und dann ist Wahlkampf. Beim Gang durch meinen Kiez zwischen Schöneberg und Wilmersdorf, mit Blick auf die Wahlplakate habe ich nicht den Eindruck, dass dieses wichtigste Thema unserer Zeit entsprechend gewürdigt wird. Nachhaltig taucht das Wort „Klima“ nur bei der Partei auf, die es im Namen führt, die Klimaliste.

Selbst bei den Grünen steht der entscheidende Begriff nicht im Vordergrund, fast so, als wär’s ein zu drastisches Wort, mit dem keine Wahl zu gewinnen ist. SPD, CDU, Linke und FDP scheinen ohnehin kein gesteigertes Interesse am Klimaschutz zu haben, konzentrieren sich auf anderes und tun so, als gäbe es eine Klimakatastrophe nicht wirklich. Wahlkampf like it’s 1999.

Dass all die anderen, durchaus wichtigen Themen wie Wohnen, Kultur oder Arbeit ohne ein Fortbestehen unserer Lebensgrundlagen auch keine Bedeutung mehr haben, scheint immer noch nicht eingesunken zu sein. Die Angst vor unangenehmen Wahrheiten regiert und opponiert. Oder wird nach der Wahl alles besser?

