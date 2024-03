Kurzfristig angekündigter GDL-Streik Berliner S-Bahn bereitet Notfahrplan für Dienstag vor

Auch diese Woche wird es für Reisende und Pendler in Berlin und Deutschland wieder schwierig, von A nach B zu kommen. Erneut hat die Lokführergewerkschaft GDL im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn zu einem neuen Streik aufgerufen. Wie die Gewerkschaft am Sonntagabend mitteilte, soll der Streik im Personenverkehr am Dienstag um 2 Uhr beginnen und am Mittwoch um 2 Uhr enden. Im Güterverkehr beginnt der Ausstand bereits am Montagabend um 18 Uhr und dauert bis Dienstag um 18 Uhr.

Auch Bahnkunden der Berliner S-Bahn müssen sich somit an diesen Tagen mit streikbedingten Notfallplänen arrangieren. „Wir sind gerade dabei, einen Zweitfahrplan zu entwerfen“, sagt Marian Günther, Pressesprecher der S-Bahn Berlin auf Nachfrage des Tagesspiegel. „Es wird das gleiche Konzept wie beim vergangenen Streik der GDL sein“. Kunden sollen die Informationen im Laufe des Vormittags über die Fahrgastinformationen erhalten.

Grund für den erneuten Streik sind die Tarifverhandlungen zwischen der GDL und der Deutschen Bahn. Die GDL hatte der Bahn bis Sonntagabend das Ultimatum gestellt, ein besseres Angebot vorzulegen, um die Tarifverhandlungen wieder aufzunehmen. Die Bahn weigerte sich, da sie auf der Grundlage des Vermittlungsvorschlags der Moderatoren weiter verhandeln wolle. Daraufhin kündige die GDL den kurzfristigen Streik an.

Gewerkschaftschef Claus Weselsky hatte zuvor bereits häufiger mitgeteilt, dass die GDL mit sogenannten „Wellenstreiks“ der Bahn und den Fahrgästen künftig deutlich weniger Vorlauf lassen würde, um sich auf die Ausfälle einzustellen.

Für Millionen von Bürgern sei dies „eine blanke Zumutung“ empörte sich der Deutsche Bahn-Konzern. Das Unternehmen kritisierte vor allem die kurzfristige Ankündigung scharf. Die GDL mache ihre Drohung wahr, Streiks nicht mehr 48 Stunden vorher anzukündigen. Erneut würde sich dieser auf den gesamten deutschen Bahnbetrieb auswirken.