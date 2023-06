Kurzzeitige Straßenblockaden in Berlin „Letzte Generation“ protestiert mit Slow-Walks an mehreren Orten

Seit Montagmorgen blockiert die „Letzte Generation“ mit sogenannten Slow-Walks wieder mehrere Straßen in Berlin. Sie protestieren gegen die fossile Politik der Bundesregierung.

Laut Polizeiangaben kommt es derzeit an drei Orten zu Blockaden: Auf dem Kaiserdamm in Charlottenburg protestierten acht Demonstrierende. Auf der Karl-Marx-Allee Richtung Alexanderplatz in Friedrichshain demonstrieren derzeit zehn Aktivist:innen.

Am Strausberger Platz nahmen 15 Menschen an einem Spaziergang auf der Fahrbahn teil. „Die Situation ändert sich jedoch minütlich“, teilte eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel mit.

Bei einem sogenannten Slow-Walk gehen die Aktivist:innen der „Letzten Generation“ langsam und geschlossen mit Bannern auf der Fahrbahn. Sobald die Polizei sie jedoch zum Räumen der Fahrbahn auffordere, würden die Teilnehmenden die Straße umgehend verlassen und ihren Protest auf dem Gehweg fortsetzen, so die Polizeisprecherin.