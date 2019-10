Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete vor Ort am Großen Stern

Auf die Frage, warum sie heute hier ist, sagt sie: "Weil die Umweltzerstörung immer weiter fortschreitet und die Situation sich sogar verschlimmert. Und die Regierung tut trotz all der Demonstrationen in den letzten Wochen nichts, um dem entgegenzutreten." Das führe die Menschheit "in eine existenzielle Krise", sagt Rackete. Am Mittag hält sie eine Rede auf der symbolisch errichteten "Arche", die gerade von Aktivisten bemalt wird.