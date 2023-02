„Aufstand für Frieden“ in Berlin Wagenknecht warnt vor „Gefahr eines Weltkriegs“ durch Waffenlieferungen an Ukraine

Vor der russischen Botschaft in Berlin steht nun ein Panzerwrack als Mahnmal, der Landesverband der Linken hat eine Mahnwache abgehalten. Schüler und Ukrainer gehen am Freitag auf die Straße. Für Samstag haben Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer zu einer großen Friedensdemonstration unter dem Motto „Aufstand für Frieden“ am Brandenburger Tor aufgerufen. Wie sich der erste Jahrestag des Beginns des Ukrainekriegs in der deutschen Hauptstadt auswirkt, lesen Sie in diesem Blog.

