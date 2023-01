Neujahr 2023 in Berlin Barrikaden, Eisenstangen und Raketen gegen Einsatzkräfte – hunderte Brände

Berlin erlebt den Jahreswechsel von 2022 auf 2023 wieder in gewohnter Manier: Nachdem es zwei Jahre lang verhaltener zuging, teils mit ausgedehnten Böller- und Aufenthaltsverboten sowie Partybeschränkungen wegen der Corona-Pandemie, hat die Hauptstadt eine heiße Silvesternacht erlebt. Das gilt sogar beinahe meteorologisch: In Tempelhof wurden am Nachmittag 17,9 Grad Celsius gemessen, um Mitternacht war die Stadt noch 16 Grad warm.

Polizei und Feuerwehr wurden ständig gefordert. Zusammen waren mehr als 2500 Einsatzkräfte sind unterwegs. Die Feuerwehr rief um 19.55 Uhr den Ausnahmezustand aus. Es gab hunderte Brände und auch immer wieder Attacken gegen Helfer. Wir begleiten den Jahreswechsel in Berlin in diesem Blog.

