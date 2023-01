„Ausmaß an Zerstörung erschüttert mich zutiefst“ Giffey erwägt Ausweitung von Böllerverbotszonen in Berlin

Ein schwieriger Jahreswechsel für Polizei und Feuerwehr in Berlin hat die Diskussion über Böllerverbote neu entfacht. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) kündigte eine Diskussion im Senat über Konsequenzen an – und erwägt eine Ausweitung von Böllerverbotszonen.

„Die teils massiven Übergriffe auf Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Silvesternacht verurteile ich auf das Schärfste“, sagte Giffey am Neujahrstag dem Tagesspiegel. Feuerwehr und Polizei hätten zwar mit mehr Einsätzen als in den vorherigen beiden Silvesternächten gerechnet, die unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie standen. „Dieses Ausmaß an Gewaltbereitschaft und Zerstörung geht darüber hinaus und erschüttert auch mich zutiefst“, sagte die Regierende Bürgermeisterin allerdings am Morgen. „Es schadet unserer Stadt, es schafft Angst und Schrecken und hat mit dem feierlichen Begrüßen des neuen Jahres nichts zu tun.“

Zum Jahreswechsel gab es diesmal drei Böllerverbotszonen in Berlin: auf dem Alexanderplatz, im Schöneberger Steinmetzkiez rund um die Pallasstraße und um das Gefängnis in Alt-Moabit. Giffey erwägt nun weitere Verbotszonen für den nächsten Jahreswechsel.

Wir haben deutschlandweit gesehen, dass Pyrotechnik ganz gezielt als Waffe gegen Menschen eingesetzt wird. Stephan Weh, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei Berlin

„Wir werden erneut im Senat über die Ausweitung von Böllerverbotszonen sprechen und Konsequenzen aus dieser Silvesternacht ziehen müssen“, sagte sie dem Tagesspiegel. Den 15 Einsatzkräften der Feuerwehr, die in der Nacht verletzt wurden, wünschte sie eine schnelle Genesung.

Weiter gehen will die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin. Ihr Landesvorsitzender Stephan Weh forderte am Neujahrsmorgen ein weitgehendes Böllerverbot. „Wir haben deutschlandweit gesehen, dass Pyrotechnik ganz gezielt als Waffe gegen Menschen eingesetzt wird“, kritisierte Weh. Das müsse ein Ende haben.

Dies sei allerdings nur realistisch, wenn nicht erst im Dezember wieder darüber diskutiert werde, fügte er hinzu. Es brauche ein Verkaufsverbot für alle, die nicht beruflich und dementsprechend verantwortungsvoll mit Pyrotechnik hantierten. „Viele Baumärkte haben in diesem Jahr bereits klar Stellung bezogen, und auch die Bevölkerung ist dahingehend viel weiter als man denkt“, teilte Weh mit.

Für ein differenziertes Böllerverbot sprach sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Jan-Mario Luczak aus Tempelhof-Schöneberg aus. Silvesterraketen sollen die Leute in den Himmel schießen dürfen, Böller aber will er untersagen. Grund seien nicht nur die „Exzesse einiger Krimineller“, sondern auch der Umwelt-, Lärm- und Gesundheitsschutz.

