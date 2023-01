Supermärkte, Notdienste, Museen Diese Geschäfte und Einrichtungen sind am Neujahrstag in Berlin geöffnet

Berlin hat den Jahreswechsel ordentlich gefeiert: Es wurde getanzt, geböllert, getrunken. Wer am 01. Januar unterwegs ist, sieht den Rest vom Fest: Die Straßen sind leer, der Raketenmüll wird langsam von der Straßenreinigung weggekehrt. Die Hauptstadt ist heute im Ruhemodus. Was aber tun, wenn der Kühlschrank leer ist, einem langweilig ist oder etwas Unvorhergesehenes passiert? Einkäufe, medizinische Notfälle, Sport- und Kulturangebote: Wir haben eine Liste von Geschäften und Einrichtungen zusammengestellt, die auch an Neujahr offen haben.

Last-Minute-Einkauf am Bahnhof

Woher bekommt man heute die Tiefkühlpizza? Die Berliner Bahnhofsläden retten einen an Neujahr. Die Edeka-Supermärkte in den Bahnhöfen Lichtenberg und Südkreuz sowie der Supermarkt im Bahnhof Friedrichstraße sind am Neujahrstag von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Der Supermarkt Rewe im Hauptbahnhof ist an Neujahr sogar von 8 bis 22 Uhr geöffnet.

Wer in den westlichen Bezirken der Stadt einkaufen gehen will, fährt am besten zum Bahnhof Zoologischer Garten. Der Ullrich-Markt dort ist an allen Feiertagen von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

Für den Notfall

Bei schwere Erkrankungen oder medizinischen Notfällen an den Feiertagen werden Patient:innen vom ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin versorgt. Unter der Nummer 116117 ist der Ambulanzdienst rund um die Uhr erreichbar. Außerdem haben die Notdienstpraxen der KV Berlin für Kinder und Erwachsene am Neujahrstag von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Die verschiedenen Standorte sind auf der Website der KV Berlin zu finden.

Bei Zahnproblemen können sich Patienten an die Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZV) Berlin wenden, die unter der Nummer 030 89004-333 rund um die Uhr erreichbar ist. Zahnarztpraxen, die an den Feiertagen geöffnet haben, sind auf der Website der KZV Berlin zu finden. Außerdem ist die Zahnklinik der Charité in Wilmersdorf an den Feiertagen von 11 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.

An den Feiertagen unterwegs mit Bus und Bahn

Die Taktung der gelben Busse und Bahnen weicht an den Feiertagen nur geringfügig von den üblichen Fahrplänen ab. In der Silvesternacht fahren die U- und die S-Bahn die ganze Nacht hindurch. Einige Bus- und Straßenbahnlinien verkehren häufiger, um mehr Fahrten zu ermöglichen. Auch auf den Linien U2, U4, U5, U8 und U9 werden die Züge die ganze Nacht über häufiger als sonst fahren.

Tannen loswerden, Vorsätze umsetzen

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) läutet am 31. Dezember offiziell das Ende der Weihnachtszeit ein. Vom 7. bis 20. Januar sammelt die BSR die Weihnachtsbäume der Berliner:innen ein. Die Abholtermine sind auf berlin.de zu finden.

Der Neujahrstag bietet die Gelegenheit, neue sportliche Vorsätze sofort in die Tat umzusetzen – mit einem Besuch im Schwimmbad Mariendorf (geöffnet von 7:30 bis 15 Uhr) oder im Schwimmbad Finckensteinallee (geöffnet von 8 bis 17 Uhr).

Museumskultur für die Festtage

Auch die Kultur kennt in Berlin keine völlige Feiertagsruhe. Wer das neue Jahr mit etwas Kunst einläuten möchte, der hat dazu die perfekte Gelegenheit: Alle staatlichen Museen der Stadt sind am 1. Januar von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

