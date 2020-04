Es wird doch keinen Tunnel unter der Dresdner Bahn für den Mauerradweg geben – zumindest in den kommenden Jahren. Die Berliner Verkehrsverwaltung teilte dem Abgeordnetenhaus jetzt mit: Eine direkte Streckenunterquerung auf dem Berliner Mauerweg durch die Gemeinde Blankenfelde ist derzeit nicht absehbar.“ Die interne Vorlage liegt dem Tagesspiegel vor. Es bleibt also bei einem kilometerlangen Umweg über Kopfsteinpflaster durch Lichtenrade. Entsetzt über diese Nachricht ist vor allem der frühere grüne Abgeordnete Michael Cramer, der seit Jahrzehnten für einen Tunnel kämpft: „Was jetzt nicht gebaut wird, wird niemals gebaut.“ Vor einem Jahr noch waren alle Beteiligten überzeugt, dass der Tunnel sofort enststehen kann.

In der Vorlage an den Haushaltsausschuss heißt es weiter: "Zuständig für die geplante Tunnelquerung für Rad- und Fußverkehr ist die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow.“ Doch der Tunnel ist nicht im Planfeststellungsbeschluss für den Bau der Dresdner Bahn enthalten.

Die Wurzelaufbrüche sind mehr als 20 Zentimeter hoch Foto: Jörn Hasselmann



Die Gemeinde hatte das Verfahren seit 2014 „ruhen lassen“, wie Bürgermeister Michael Schwuchow zuletzt bestätigt hatte. Wie berichtet, hatte die Gemeinde lange um die Kosten gestritten mit den Ländern Berlin und Brandenburg. Die Bahn ist natürlich nur bestrebt, endlich die Strecke auszubauen. 20 Jahre lang wurde über die Bahnplanungen diskutiert und vor Gerichten gestritten. Seit zwei Jahren wird in Berlin gebaut, in Brandenburg erst seit September 2019 - weil Blankenfelde-Mahlow geklagt hatte.

Wenn die Gemeinde das Verfahren für den Tunnel wieder aufnehmen würde, käme sie wohl dem Milliardenprojekt Dresdner Bahn in die Quere. Dem Vernehmen nach ist die Bahn in großer Sorge, dass ein nachträglicher Bau des Tunnels eine monatelange Sperrung der neuen Strecke nach sich ziehen würde. Auf dieser sollen nicht nur ICE-Züge nach Dresden fahren, sondern auch der Flughafenexpress zum BER. Die Bahn wirbt bereits: „Der Flughafen BER wird vom Berliner Hauptbahnhof ab Dezember 2025 in 20 Minuten zu erreichen sein.“

Michael Cramer gibt nicht auf

Trotz dieses Rückschlags gibt der frühere Europapolitiker Cramer nicht auf. Er sei mit allen Beteiligten weiter im Gespräch, sagte er dem Tagesspiegel, auch mit Berlins Bahnchef Alexander Kaczmarek.

Cramer hatte nach der Wende als damaliger Berliner Abgeordneter initiiert, dass die ehemaligen Wege der DDR-Grenztruppen fürs Radfahren genutzt werden; die Attraktion wird seitdem touristisch vermarktet.

Ein Trostpflaster hat die Verkehrsverwaltung parat für Radfahrer. Wie es in der Vorlage weiter heißt, soll die Umleitung künftig nicht mehr über Lichtenrader „Großkopfsteinpflaster“ führen. Vielmehr entsteht auf Brandenburger Gebiet eine knapp zwei Kilometer lange Asphaltstrecke. „Aktuell erfolgen Gespräche der Grün Berlin GmbH mit der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow, um die Voraussetzungen für eine alternative Umfahrung südlich des Mauerwegs zu schaffen.“ Die Gleise würden dann in Höhe des heutigen Bahnübergangs Ziethener Straße unterquert werden – Baubeginn wäre aber erst nach 2024.