Mehr als 350.000 Wohnungen profitieren Senat will Mietenstopp für alle kommunalen Mieter bis Ende 2023

Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) will einen Mietenstopp bei den Landeseigenen Wohnungsunternehmen in Berlin durchsetzen. Das verkündete der SPD-Politiker am Donnerstag via Twitter. „Ich habe der Regierenden Bürgermeisterin vorgeschlagen, das Kündigungsmoratorium bei den Landeseigenen Wohnungsunternehmen auf das ganze Jahr 2023 zu erstrecken und zusätzlich als Teil des Berliner Entlastungspakets bis Ende 2023 auf Mieterhöhungen zu verzichten“, schrieb Geisel dort „Die Regierende Bürgermeisterin hat dem zugestimmt.“

Damit wären die Menschen in mehr als 350.000 Wohnungen für das gesamte kommende Jahr vor Mieterhöhungen geschützt. Außerdem könnten sie nicht etwa wegen unbezahlter Energiekostenrechnungen gekündigt werden. Letzteres hatte die Regierungskoalition schon als Teil des für den Winter geplanten Entlastungspaketes verlängert. Der Zeitraum wird nun aber auf das gesamte Jahr ausgedehnt. Einen Mietenstopp für alle kommunalen Mieter hatten zuvor auch Berlins Grüne gefordert.

SPD-Fraktionschef Raed Saleh sagte dem Tagesspiegel dazu: „In diesen schweren Zeiten müssen die Berlinerinnen und Berliner entlastet werden. Überall, wo wir Verantwortung tragen, wollen wir ihr gerecht werden.“ Sicherheit für die Mieter der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sei deshalb folgerichtig. Saleh ging noch einen Schritt weiter. Er sagte: „Ich wünsche mir, dass auch private Eigentümer dem Vorbild des Landes für eine soziales Wohnungspolitik folgen.“

