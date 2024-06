„Mehr als ausreichend politisch intendiert“ Berliner Abgeordnetenhaus verweigert Anwälten im Neukölln-Verfahren Akten

Der Neukölln-Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses will den Anwälten des Hauptbeschuldigten in der mutmaßlich rechtsextremistischen Anschlagsserie keine Akteneinsicht gewähren. Das teilte der Ausschussvorsitzende Vasili Franco (Grüne) jetzt Gregor Samimi mit. Er ist Mitglied im Präsidium und Vorstand der Rechtsanwaltskammer Berlin und vertritt als Verteidiger den Neonazi Sebastian T. bei der Neuauflage des Prozesses um die Anschlagsserie am Landgericht I.

Auslöser für Samimis Antrag auf Einsicht in die Akten des Ausschusses zum Neukölln-Komplex ist ein Streit zwischen Parlament und Justiz. Der Ausschuss will am Verfassungsgerichtshof klagen – gegen das Langgericht I. Denn die dortige Staatsschutzkammer verweigert dem Ausschuss die Gerichts- und Ermittlungsakten zum Prozess um die nicht aufgeklärte Anschlagsserie.

Vasili Franco ist Sprecher für Innenpolitik in der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Abgeordnetenhaus Berlin und Vorsitzender des Neukölln-Untersuchungsausschusses. © Vincent Villwock / Grüne Fraktion Berlin

Die Kammer rollt ab Mitte September den Prozess gegen die Neonazis Sebastian T. und Tilo P. neu auf. Beide waren vor mehr als einem Jahr vom Amtsgericht Tiergarten aus Mangel an Beweisen vom Vorwurf der Brandstiftung gegen Autos politischer Gegner freigesprochen. Die Generalstaatsanwaltschaft legte Berufung ein. Sie glaubt, dass T. und P. Anfang 2018 die Autos des Linken-Politikers Ferat Koçak und eines Buchhändlers in Brand gesetzt haben. Die Taten gelten als Höhepunkt einer Reihe von mehr als 70 rechtsextremen Straftaten seit 2013.

Mehrfach hatte Ausschusschef Franco die Vorsitzende der Staatsschutzkammer angeschrieben und die Akten erbeten. Doch die erfahrene Karrierejuristin Susann Wettley, einst Staatsanwältin im Bereich Organisierte Kriminalität und Clan-Kriminelle, Chefin eine Task-Force gegen Geldwäsche, lehnte Francos Ersuchen ab. Sie wurde dabei gestützt von Generalstaatsanwaltschaft und von den Verteidigern.

So verlief der Aktenstreit beim Lübcke-Mord Es gibt einen vergleichbaren Fall. Anfang 2021 hatte das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt/Main den Rechtsextremisten Stephan Ernst wegen Mordes am damaligen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) zu lebenslanger Haft verurteilt. Während des Prozesses hatte der Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags zum Lübcke-Mord beim OLG die Herausgabe der Akten beantragt. Das lehnte das Gericht zunächst ab, der Ausschuss akzeptierte das: Die Akten könnten erst nach Ende der Hauptverhandlung herausgegeben werden. Das war dann Ende 2020 der Fall, das Urteil stand noch aus, die Beweisaufnahme war beendet. Deshalb könne davon ausgegangenen werden, dass die Gefahr für den ungestörten Fortgang der Hauptverhandlung nun deutlich reduziert sei, entschied das OLG.

Eine funktionierende Strafjustiz durch ungestörte und von außen nicht beeinflusste Verhandlungen habe Verfassungsrang, zumal die Unschuldsvermutung gilt. Der Ausschuss könne die Akten frühestens nach Ende der Beweisaufnahme bekommen, hieß es. Bislang sind ab 12. September 14 Verhandlungstage bis Ende November angesetzt. Zudem misstrauen Gericht, Generalstaatsanwaltschaft und Anwälte dem Ausschuss und befürchten Lecks, dann könnten bislang nicht öffentliche Details aus den Akten publik werden und damit den Prozess behindern.

Ausschusschef Franco dagegen sicherte zu, dass die Akten als „vertraulich“ eingestuft würden, die zweitniedrigste von vier Geheimstufen. Nur ein kleiner Personenkreis hätte Zugang. Der Ausschuss sei mit Blick auf die Abgeordnetenhauswahl 2026 unter Zeitdruck. Seine Beweisaufnahme müsse bis Mitte 2025 abgeschlossen sein. Dazu brauche er die Gerichtsakten bis spätestens Dezember 2024.

Das Verfahren ist schon mehr als ausreichend politische intendiert. Mirko Röder, Verteidiger von Tilo P.

Den Aktenstreit soll nun auf Antrag des Ausschusses der Verfassungsgerichtshof klären – auf welcher Rechtsgrundlage ist noch unklar. Den Anwälten im Neukölln-Prozess aber verweigert der Ausschuss seine Akten. Begründung: Der Untersuchungsausschuss sei nicht Bestandteil des Prozesses vor dem Landgericht.

Im Neukölln-Prozess setzen die Anwälte auf eine umfangreichere Beweisaufnahme als in der ersten Instanz. So wollen sie den vor mehr als einem Jahr von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) als Staatssekretär entlassenen Torsten Akmann hören. Er ist gerade erst ziviler Vizepräsident des Militärischen Abschirmdienstes geworden.

Zudem wollen die Anwälte den Ausschusschef Franco und Justizstaatssekretär Dirk Feuerberg (CDU) hören. Als Vize von Generalstaatsanwältin Margarete Koppers und Chefermittler für Terrorismus und Extremismus hatte Feuerberg die Anklage gegen T. und P. betrieben. Auf Koppers im Zeugenstand wollen die Anwälte zunächst verzichten. Mirko Röder, Verteidiger von Tilo P. sagte: „Das Verfahren ist schon mehr als ausreichend politische intendiert.“

Die Anwälte wollen etwa wissen, wie der Verfassungsschutz eingebunden war. Und welche bislang nicht bekannten Erkenntnisse der Nachrichtendienst gesammelt hat.