Millionen-Forderungen aus Berlin-Spandau „Wir brauchen eine Rettungsstelle, Radiologie und Psychiatrie“

Der geplatzte Traum vom Berliner Pflegecampus von Vivantes und Charité trifft Spandau härter als gedacht. Denn die Pläne zwischen Krankenhaus und Askanierring waren noch viel größer als berichtet.

Gesundheitsstadtrat Oliver Gellert, Grüne, sprach jetzt im Rathaus auf Nachfrage von Arndt Meißner, CDU, von „4600 Ausbildungsplätzen am Campus“, die dort kalkuliert waren.

4600 Ausbildungsplätze - und in Spandau entstehen trotz jahrelanger Ankündigung 0.

In älteren Plänen war von 3000 bis 3500 Plätzen die Rede. Darüber jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Spandau in seiner aktuellen Ausgabe, die es in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke gibt.

Trotz jahrelanger Ankündigung der Berliner Landespolitik entsteht der große Campus nicht in Spandau, sondern in Tempelhof. In der Kritik steht die SPD, die dem Plan aufgrund des Ausbautempos zugestimmt hat. In Spandau hätte der Bau zu lange gedauert; das leerstehende Krankenhaus in Tempelhof sei besser.

Aber was passiert nun mit der wilden Riesenbrache an der Neuen Bergstraße? Neue Ideen werden gesucht - und die Politik des 250.000-Leute-Bezirks nimmt die Berliner Landespolitik in die Pflicht.

Spandaus Gesundheitsstadtrat Oliver Gellert, Grüne, forderte im Tagesspiegel für Spandau dringend Investitionen für den Bau einer neuen Erste-Hilfe-Station, schließlich werden im Spandauer Norden viele Wohnungen gebaut. Gellert legte jetzt noch mal im Rathaus nach und fordert auch den Bau weiterer medizinischer Neubauten („Radiologie und Psychiatrie“).

