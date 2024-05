Mit roten Dreiecken der Hamas markiert Neuköllner Kneipe „Bajszel“ erneut antisemitisch angegriffen

Die Neuköllner Kneipe „Bajszel“ ist erneut Ziel eines antisemitischen Übergriffs geworden. Wie die Betreiber:innen auf der Plattform Instagram angaben, wurden am Dienstag rote Dreiecke an die Fensterscheibe des Lokals geklebt. Das rote Dreieck gilt als Symbol der islamistischen Terrororganisation Hamas, die auf diese Art ihre vermeintlichen Feinde und mögliche Anschlagsziele kennzeichnet.

Bezirke-Newsletter: Neukölln Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Das Kneipenkollektiv sprach in seinem Statement von einer „evidenten Symbolik“. Sie erklärten: „Wir lassen uns von solch feigen Drohgebärden nicht einschüchtern und kritisieren weiterhin alle Formen von Antisemitismus und solidarisieren uns mit allen Opfern antisemitischen Terrors.“ Für den Tagesspiegel waren die Betreiber:innen bislang nicht erreichbar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Das ist nicht der erste Angriff auf das „Bajszel“: Anfang November hatten mehrere Personen Poster in der Kneipe abgerissen, die an von der Hamas verschleppte israelische Geiseln erinnerten. Anschließend hatte eine Frau aus der Gruppe eine Betreiberin des Bajszel antisemitisch attackiert.

Auch im Zusammenhang mit Veranstaltungen wurde die Kneipe in der Vergangenheit immer wieder angefeindet: Eine Podiumsdiskussion zum Titel „Mythos #Israel 1948“, bei der es um die Staatsgründung Israels ging, wurde von Besucher:innen im September vergangenen Jahres massiv gestört. Bei einem anschließenden Handgemenge vor der Kneipe gerieten pro-palästinensische Gruppen mit anderen Veranstaltungsbesucher:innen aneinander, ein Teilnehmer wurde dabei verletzt. Pro-palästinensische Aktivist:innen markieren die Programmschänke immer wieder als „pro-israelisch“ oder „zionistisch“.

Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ist die Zahl antisemitischer Übergriffe in Berlin massiv angestiegen. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (RIAS) zählte 2023 insgesamt 1270 antisemitische Vorkommnisse – ein Anstieg um knapp 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

In den vergangenen Monaten wurden mehrfach Einrichtungen, die sich gegen Antisemitismus positionierten, mit den erwähnten roten Dreiecken markiert: Im April malten Unbekannte das Symbol etwa an die Fassade des Techno-Clubs „About Blank“ in Friedrichshain.