Die nächste Welle rollt auf Berlin zu: Noch vor dem Sommer, im zweiten Quartal, wird VW 1500 Elektroautos auf den Straßen der Hauptstadt verteilen. We Share nennt der Konzern sein komplett elektrisches Carsharing-„Ökosystem“, das auf 2000 E-Fahrzeuge ausgebaut werden soll. „Unsere Kunden können die Fahrzeuge an öffentlichen Ladestationen abstellen und laden“, sagte eine VW-Sprecherin. Das seien derzeit rund 800 im Stadtgebiet. Aber auch auf normalen Parkplätzen oder am Straßenrand können die E-Golfs oder E-Ups geparkt werden. VW sorgt dann dafür, dass sie wieder aufgeladen werden. Der Autokonzern treibt großen Aufwand, um die Premiere von We Share möglichst komfortabel an den Start zu bringen. Kein Carsharing-Kunde soll sich auf die Suche nach einem freien Ladepunkt machen müssen. „Wir schließen mit diversen Firmen – zum Beispiel Supermärkten oder Shoppingcentern – Partnerschaften“, heißt es bei VW. So soll die dort bereits bestehende oder neu entstehende Ladeinfrastruktur genutzt werden können. „Somit entstehen durch We Share auch neue Ladepunkte in Berlin“, verspricht das Unternehmen. Auch die VW-Händler seien dabei, ihre Infrastruktur aufzurüsten. Elektromobilität soll im Berliner Verkehr, wo bereits rund 3000 E-Autos unterwegs sind, bald alltäglich sein. Auch auf zwei Rädern: Bosch stockt seine Flotte von elektrischen Motorrollern auf 1500 Fahrzeuge auf, der Wettbewerber Emmy zieht nach und bietet ab April 800 Elektro-Schwalben an, 150 mehr als bislang.

Mehr als 5000 konventionelle und elektrisch betriebene Autos

Die Stadt ist in kurzer Zeit zu einem Praxislabor für geteilte Mobilität geworden. Zusammen mit den 1500 Elektro-VW werden in wenigen Wochen in Berlin mehr als 5000 konventionelle und elektrisch betriebene Autos zum Teilen zur Verfügung stehen, die man am Straßenrand mieten und irgendwo im Geschäftsgebiet des Anbieters wieder abstellen kann. Das sind mehr als doppelt so viel wie heute. Zu diesem stationsungebundenen Carsharing kommen noch einige Hundert weitere Fahrzeuge stationsgebundener Anbieter wie Cambio oder Stadtmobil. Insgesamt zwölf Carsharing-Firmen sind in Berlin aktiv.

Erst Ende Februar hat der Autovermieter Sixt mehr als 1000 Carsharing-Autos in den Verkehr gebracht, großflächig wird überall das neue Angebot beworben. Hinzu kam kürzlich der Luxemburger Anbieter Oply mit 200 Autos. Und die Marktführer Drive-Now (BMW) und Car-2-Go (Daimler), die zusammen 2600 Fahrzeuge in der Stadt anbieten, haben ihr neues Gemeinschaftsunternehmen in Berlin angesiedelt. Als „Kreativitätshub und Innovationsschmiede“ sei die Hauptstadt ein attraktiver Standort für Mitarbeiter und Talente. Berlin sei der „perfekte Platz, um etwas Neues zu starten“, sagte BMW-Chef Krüger. 1000 Jobs sollen entstehen, 500 Mitarbeiter sind schon da. Ähnlich wie VW bündeln BMW und Daimler nicht nur ihr Sharinggeschäft, sondern auch internetbasierte Dienste, über die sich verschiedene Fortbewegungsmittel vernetzen lassen, Fahrdienste, Parkplatzvermittlung und Lade-Apps für Elektroautos.

In der Senatsverwaltung betrachtet man das rege Treiben mit Wohlwollen

Für Berlin hat sich die Hoffnung, Arbeitsplätze der klassischen Autoindustrie an den Standort zu holen, nicht erfüllt. Stattdessen probiert die Branche hier aus, was in Zukunft ihr Kerngeschäft werden könnte: Mobilitätsdienstleistungen. So haben immer mehr Berlinerinnen und Berliner inzwischen gelernt, was Ride-Pooling ist oder Mobility-on-Demand – auf Deutsch: ein Sammeltaxi oder -fahrdienst, den man per Smartphone-App bestellen kann. Daimler hat zusammen mit den Berliner Verkehrsbetrieben den Shuttledienst „Berlkönig“ gestartet, der rund um die Uhr im östlichen Teil der Innenstadt unterwegs ist. Hier fährt am Freitagabend auch Allygator, ein Ride-Sharing-Shuttle des Start-ups Door-2-Door. Die Deutsche Bahn baut derweil den elektrischen Fuhrpark ihres „Clevershuttle“ massiv aus: Die Flotte soll verfünffacht werden, die vom Berliner Senat ausgestellte Betriebsgenehmigung gilt nun für 150 Fahrzeuge.

In der Senatsverwaltung betrachtet man das rege Treiben auf den Straßen mit Wohlwollen. „Carsharing hat das Potenzial, den Umstieg vom privaten Auto zum flächeneffizienten und nachhaltigen Umweltverbund, also dem Bahn-, Bus-, Rad- und Fußverkehr, zu unterstützen“, heißt es bei Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne). Messbar sind die Effekte freilich noch nicht. Inwiefern Carsharing und neue Mobilitätsdienste „mittel- und langfristig zu einer effizienteren Ausgestaltung des Verkehrs oder doch vor allem zu Mehrverkehr führen, ist derzeit offen“, schränkt Günther ein. Aktuell seien die verkehrlichen und umweltseitigen Effekte des Carsharings auf gesamtstädtischer Ebene „vernachlässigbar“.

Die Ladestationen müssen ausgebaut werden

Für den Landeshaushalt und den Aufbau der Ladeinfrastruktur sind die neuen Angebote immerhin hilfreich. Auch wenn die Kunden davon nichts mitbekommen, zahlen die Carsharingfirmen in Zonen mit Parkraumbewirtschaftung die gleichen Gebühren wie private Pkw. Und sind die Fahrzeuge elektrisch, soll es künftig auch mehr Lademöglichkeiten geben: „Mit Blick auf die neuen Carsharing-Flotten bereiten wir zeitnah einen weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur vor“, kündigt die Verkehrssenatorin an.

Dass die Ausbreitung von Sharingmodellen nicht immer gleichbedeutend ist mit einer Entlastung des Verkehrs, zeigt zum Beispiel der flexible Verleih von Zweirädern. Mehr als 15.000 Leihfahrräder verteilen sich nicht etwa über das gesamte Stadtgebiet, sondern konzentrieren sich überwiegend auf die Innenstadtbereiche – besser: auf die Partyzonen in Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg und Mitte. Ausländischen, oft asiatischen Anbietern dient das Rad-Sharing vor allem als Datensammelstelle, einige Unternehmen haben sich wieder zurückgezogen, weil ihr Geschäftsmodell nicht aufging. Zurück blieb in Berlin ein Haufen schrottreifer Fahrräder.