Moderiert von Klaas Heufer-Umlauf So können Sie Barack Obama live in Berlin erleben

Am 3. Mai tritt Barack Obama live in Berlin auf. Um 20 Uhr spricht der frühere US-Präsident in der Mercedes-Benz-Arena über die Chancen und Herausforderungen unserer Zeit.

Das Thema Bildung liegt ihm besonders am Herzen, und das wird auch zu den Schwerpunkten gehören. Jetzt steht fest, wer den „Abend mit Präsident Barack Obama – Europa“ moderiert: Klaas Heufer-Umlauf hat den Zuschlag erhalten. Er ist einer der bekanntesten Moderatoren des Landes, auch wegen seiner großen Bandbreite, die er seit mehr als 20 Jahren im Fernsehen zelebriert.

Millionenfach geklicktes Video gegen Fremdenfeindlichkeit

Bekannt geworden ist er gemeinsam mit Joko Winterscheidt unter anderem durch die Spielshow „Joko & Klaas“ und durch seine Late Night Berlin Show. Erfolgreich ist auch sein TV-Format „15 Minuten Live“, das er mit Joko Winterscheidt regelmäßig nutzt, um auf gesellschaftlich relevante Themen aufmerksam zu machen.

Unter anderem geht es dort um Flüchtlinge im Mittelmeer, den Pflegenotstand im Gesundheitssystem oder Gewalt gegen Frauen. Im Sommer 2015 luden die beiden Moderatoren auf Youtube ein Video gegen rechtes Gedankengut und Fremdenfeindlichkeit gegenüber Flüchtlingen hoch, das innerhalb von wenigen Tagen 4,5 Millionen Zuschauer erreichte.

Honorar für den Kampf um mehr Bildung

Der Kampf gegen Leukämie und der Einsatz für das Lesen- und Schreibenlernen gehören zu den ehrenamtlichen Engagements des vielfach ausgezeichneten Moderators. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz war schon zu Gast in seiner Sendung.

Barack Obama hingegen ist als cooler, kluger und kenntnisreicher Redner überaus beliebt und begehrt. Für einen Auftritt vor Wall-Street-Bankern soll er wenige Wochen nach seinem Ausscheiden aus dem Amt 400.000 Dollar bekommen haben. Sein Berlin-Honorar wird vom Veranstalter nicht bekannt gegeben, dürfte aber deutlich niedriger ausfallen.

Es ist allerdings für einen guten Zweck bestimmt. Barack Obama sammelt mit seinen Auftritten in aller Welt Geld für seine Stiftungen, die sich unter anderem mit den Themen Empowerment, Bildung und Leadership befassen.

Überraschungsgäste erwartet

In Berlin soll das Thema Bildung ein Schwerpunkt des Abends sein. Die Abende mit Barack Obama beginnen mit einer Reihe von Begegnungen, bei denen besondere Überraschungsgäste auftreten, die der Moderator jeweils vorstellt. Anschließend werden auch Themen wie Leadership, Transformation und unternehmerische Verantwortung vertieft. Ob Obamas Halbschwester Auma dabei sein wird, die in Berlin studiert hat, ist nicht bekannt.

So kommt man hin Tickets gibt es noch online unter expansion.space. Die Karten kosten zwischen 61,10 und 391,10 Euro pro Platz.

Den Besuch an der Spree hat der 61-Jährige eingebettet in eine Europa-Reise. Am 29. April tritt er in Zürich auf, weil er dem Vernehmen nach auch ein nicht zur EU gehörendes Land besuchen wollte und am 1. Mai in Amsterdam, wohl auch wegen des amerikanischen Flairs der Stadt.

200.000 jubelnde Menschen empfingen Barack Obama 2008 an der Siegessäule.

Mit Berlin verbindet Barack Obama Erinnerungen an diverse Besuche. Schon bei seinem ersten offiziellen Auftritt 2008 in Berlin wurde er noch vor seiner Präsidentschaft empfangen wie ein Superstar. 200.000 Menschen jubelten ihm damals zu, als er an der Siegessäule sprach. Sein Thema von damals ist auch heute noch aktuell. Es ging um die Durchsetzungskraft der Freiheit vor dem Hintergrund der Nachkriegsgeschichte Berlins – von der Luftbrücke bis zum Mauerfall. Als Präsident trat er 2013 am Brandenburger Tor auf. Da durften ihm 4000 handverlesene Gäste lauschen.

Beim Kirchentag 2017 waren 80.000 Zuhörer dabei, als er auf der westlichen Seite des Brandenburger Tors mit Angela Merkel über das Spannungsfeld von Demokratie, Macht und Religiosität sprach.