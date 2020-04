Die Berliner Polizei begleitet am Montag die Beerdigung einer Verstorbenen aus einer bekannten Neuköllner Großfamilie. Die Mutter erlag vor einigen Tagen ihren Erkrankungen. Berlins Polizei geht es darum, die geltenden Regeln zum Infektionsschutz durchzusetzen. Das heißt, maximal 20 Personen dürften an der Beerdigung auf dem Schöneberger Friedhof teilnehmen. Zudem gelten die derzeitigen Abstandsregeln.

Es werden, so eine polizeiinterne Einschätzung, aber deutlich mehr Männer erwartet. Auch im Senat befasst man sich auf Beamtenebene mit den Vorgängen: Intern wurde noch am Freitag davon ausgegangen, dass hunderte Besucher versuchen, zum Friedhof zu gelangen. Dutzende Angehörige würden demnach aus anderen Bundesländern anreisen wollen. Man habe Verständnis für die Trauer, hieß es bei der Polizei, und die Familie mehrfach auf das Infektionsschutzgesetz hingewiesen.

Zahlreiche Angehörige der Familie Remmo sind Ermittlern und Justizbeamten in Berlin, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen sowie im Libanon seit vielen Jahren bekannt. In dieser Woche hatte es zwei Vorfälle mit Angehörigen der Neuköllner Großfamilie gegeben.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten sich zahlreiche Männer auf dem Grundstück einer Villa im Neuköllner Süden versammelt. Dort wohnt der bekannteste Vertreter der Remmos. Die Versammelten missachteten die Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus, Polizisten nahmen Personalien von 47 Personen auf.

In der Nacht zu Dienstag war die später verstorbene Frau in das Kreuzberger Urban-Krankenhaus eingeliefert worden. Vor dem Eingang zur Klinik versammelten sich trotz des aktuell überall geltenden Besuchsverbots zwischenzeitlich mehr als 100 Personen. In Neukölln rasten Autofahrer vom Wohnhaus der Patientin zur Klinik und sollen dabei fast einen Polizisten überfahren haben.

Familienmitglied: Handelt sich um eine private Angelegenheit

Einige Söhne und Enkel der Verstorbenen sind durch öffentlichkeitswirksame Taten aufgefallen, saßen immer wieder Haftstrafen ab. Der Großfamilie werden zahlreiche Häuser, Grundstücke und Wohnungen zugerechnet, die 2018 konfisziert worden sind, weil sie - so der Vorwurf der Justiz - mit aus Straftaten gewonnenem Geld erworben seien.

In einer E-Mail an die Redaktion teilte ein Familienmitglied mit, dass es sich bei den Vorgängen um eine "private Angelegenheit" handele, ein "öffentliches Interesse" bestehe nicht. Man verwahre sich zudem dagegen, in einer "Clan-Berichterstattung" genannt zu werden.