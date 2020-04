Die Berliner Polizei begleitet am Montag die Beerdigung einer Verstorbenen aus einer bekannten Neuköllner Großfamilie. Die Mutter erlag vor einigen Tagen ihren Erkrankungen. Berlins Polizei geht es darum, die geltenden Regeln zum Infektionsschutz durchzusetzen. Das heißt, maximal 20 Personen dürften an der Beerdigung auf dem Schöneberger Friedhof teilnehmen. Zudem gelten die derzeitigen Abstandsregeln.

Wie erwartet, sind jedoch wesentlich mehr Trauernde unterwegs. Die Polizei ist deshalb im Großeinsatz: Seit dem Morgen kreist ein Hubschrauber über der südlichen Berliner Innenstadt, um Übersichtsaufnahmen anzufertigen - anfangs vor allem im Bereich Neukölln und Kreuzberg, wo eine Zeremonie in der Sehitlik-Moschee am Columbiadamm geplant war.

Im Laufe des Vormittags verlagerte sich das Geschehen in Richtung Schöneberg, wo die Beerdigung auf dem Zwölf-Apostel-Friedhof stattfinden sollte. Starke Polizeikräfte standen dort mit Mannschaftswagen bereit, Straßensperren waren errichtet worden. Nach der Beerdigung könnten die Trauergäste noch zu einer Villa eines Familienangehörigen im Neuköllner Stadtteil Alt-Buckow fahren.

Um die Corona-Regeln durchzusetzen, seien am Montagvormittag mehrere Hundert Polizisten im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher. „Wir haben Verständnis für die Trauer, müssen aber sehen, wie wir trotzdem mit angemessenem Respekt dafür Sorge tragen, dass die Regeln eingehalten werden.“ Man habe deswegen auch mehrfach mit der Familie gesprochen und sie darauf hingewiesen.

Auch auf den Verkehr hatte der Polizeieinsatz am Morgen Auswirkungen: Die Polizei hatte vor der Beerdigung den Sachsendamm ab der Autobahnabfahrt gesperrt, die vierspurige Dominicusstraße wurde ab Hauptstraße gesperrt, alle Nebenstraßen rund um S-Schöneberg waren nur noch für Fußgänger und Radler frei.

Rund um den Friedhof lauter Polizisten

Seit kurz nach neun sind die Straßen rund um den Friedhof voll von Polizisten. Vor den Häusern standen behelmte Gruppen von Polizisten, auf beiden Straßenseiten und in den Nebenstraßen warteten Mannschaftswagen.

Die Polizei sperrte mehrere Straßen wegen der Beerdigung ab. Foto: Felix Hackenbruch

Mindestens 20 Mannschaftswagen und 20 Streifenwagen der Polizei waren im Einsatz. Der Hubschrauber kreiste weiterhin in der Luft.

Die Zufahrt vom Sachsendamm zum Werdauer Weg wurde für die Presse und alle Nichttrauergäste gesperrt. Am Werdauer Weg liegt die Friedhofsfläche der Zwölf-Apostel-Gemeinde, wo die Remmo-Mutter auf dem muslimische Gräberfeld bestattet wird. Die ankommenden Trauergäste parkten auf dem nahe gelegenen Kundenparkplatz des Kaufhauses "Möbel Höffner".

Etliche Mannschaftswagen und Streifenwagen der Polizei waren im Einsatz. Foto: Felix Hackenbruch

Auf demselben Friedhof der Schöneberger Zwölf-Apostel-Gemeinde wurde im September 2018 schon der erschossene Intensivtäter Niddal R. bestattet.

Damals kamen rund 2000 Menschen, viele strömten damals aus den umliegenden Wettbüros, Friseurläden oder Spätkaufs zur Grabstätte.

Die Polizei kontrolliert den Zugang zum Friedhof. Foto: Felix Hackenbruch

Polizisten kontrollierten den Zugang zum Friedhof. Nur namentlich bekannte Menschen dürfen durch die Absperrung, die Polizei hat eine Liste mit 60 engsten Familienmitgliedern – wer nicht drauf steht, wurde fortgeschickt.

Jeweils 20 Trauergäste durften den Friedhof betreten, die übrigen mussten draußen warten, wenn sie auf der Liste standen, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz. Es seien aber deutlich mehr Trauergäste erschienen. Die Polizei ist mit 250 Kräften vor Ort.

Beamte machten Durchsagen zu Zugangs- und Hygieneregeln mit Lautsprechern und bat Anwesende, die Ansagen für jene Gäste zu übersetzen, die kein Deutsch sprechen. Der Einsatz wirkte insgesamt sehr straff organisiert.

"Es ist eine Gratwanderung", sagte Polizeisprecher Cablitz. "Wir wollen Trauer ermöglichen, es geht aber auch darum, das Infektionsrisiko zu minimieren." Eine konkrete Uhrzeit, wann die Sperrungen aufgehoben würden, gibt es nicht. "So bald wie möglich, aber so lange wie nötig werden wir bleiben", so Cablitz. BVG-Busse wurden aber hindurchgelassen.

Bislang verlaufe alles friedlich, hieß es außerdem von der Polizei. Allerdings wurde eine Zeitungsreporterin von einem der Trauergäste bespuckt.

Nach mehr als drei Stunden waren die Dominicusstraße und Nebenstraßen immer komplett gesperrt. Polizisten ließen auch Anwohner nur in eine Richtung durch. Ein älterer Mann stritt sich mit einem Polizisten, er wolle nur schnell ein Paket abholen. Radfahrer machten entnervt kehrt. Nichts zu machen, Anweisung ist Anweisung.

Hamburger Gitter versperren auch die Nebenstraßen, sodass große Umwege notwendig sind, nur BVG-Busse werden durchgelassen. Der Verkehr rund um den S-Bahnhof Schöneberg war wegen der Beerdigung ebenfalls komplett zum Erliegen gekommen.

Polizeipräsidentin: Beerdigung im Clan-Milieu ohne große Probleme

Nach einer ersten Einschätzung von Polizeipräsidentin Barbara Slowik verlief die Beerdigung ohne große Probleme. Bislang sei alles sehr friedlich verlaufen, die Atmosphäre sei ruhig und verhalten, sagte Slowik am Montagvormittag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses, während die Beerdigung auf einem Friedhof in Berlin-Schöneberg andauerte.

Slowik betonte, die Polizei habe umfassende Maßnahmen zur Begleitung der Beerdigung getroffen, um die Corona-Regeln durchzusetzen. Man habe mit Lautsprecheransagen die Trauergäste darauf hingewiesen, dass Versammlungen derzeit nicht erlaubt seien. Schon in den vergangenen Tagen habe die Polizei der Familie „deutlich gemacht, dass wir die Regeln klar durchsetzen werden“.

Auch der Senat hatte sich auf Beamtenebene mit den Vorgängen befasst: Intern wurde noch am Freitag davon ausgegangen, dass hunderte Besucher versuchen, zum Friedhof zu gelangen. Dutzende Angehörige würden demnach aus anderen Bundesländern anreisen wollen.

Angehörige versammelten sich vor Kreuzberger Urban-Krankenhaus

Zahlreiche Angehörige der Familie Remmo sind Ermittlern und Justizbeamten in Berlin, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen sowie im Libanon seit vielen Jahren bekannt. In dieser Woche hatte es zwei Vorfälle mit Angehörigen der Neuköllner Großfamilie gegeben.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten sich zahlreiche Männer auf dem Grundstück einer Villa im Neuköllner Süden versammelt. Dort wohnt der bekannteste Vertreter der Remmos. Die Versammelten missachteten die Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus, Polizisten nahmen Personalien von 47 Personen auf.

In der Nacht zu Dienstag war die später verstorbene Frau in das Kreuzberger Urban-Krankenhaus eingeliefert worden. Vor dem Eingang zur Klinik versammelten sich trotz des aktuell überall geltenden Besuchsverbots zwischenzeitlich mehr als 100 Personen. In Neukölln rasten Autofahrer vom Wohnhaus der Patientin zur Klinik und sollen dabei fast einen Polizisten überfahren haben.

Familienmitglied: Handelt sich um eine private Angelegenheit

Einige Söhne und Enkel der Verstorbenen sind durch öffentlichkeitswirksame Taten aufgefallen, saßen immer wieder Haftstrafen ab. Der Großfamilie werden zahlreiche Häuser, Grundstücke und Wohnungen zugerechnet, die 2018 konfisziert worden sind, weil sie - so der Vorwurf der Justiz - mit aus Straftaten gewonnenem Geld erworben seien.

In einer E-Mail an die Redaktion teilte ein Familienmitglied mit, dass es sich bei den Vorgängen um eine "private Angelegenheit" handele, ein "öffentliches Interesse" bestehe nicht. Man verwahre sich zudem dagegen, in einer "Clan-Berichterstattung" genannt zu werden.