Nach drei Jahren Pause Der Karneval der Kulturen tanzt wieder durch Kreuzberg – mit neuen Problemen

Am langen Pfingstwochenende gibt es in Kreuzberg Grund zum Feiern: Der Karneval der Kulturen mit dem Blücherfest und dem bunten Straßenumzug kehrt nach dreijähriger Pandemie-Pause wieder auf die Straße zurück. Allerdings steht das traditionsreiche Festival vor finanziellen Herausforderungen – und viele internationale Künstler:innen aus Berlin erhoffen sich mehr Unterstützung.

Der Umzug wird kürzer

Trotzdem soll die 25. Jubiläumsausgabe „kein kurzes Aufleuchten einer Tradition sein“, sagte Geraldine Hepp vom Karneval-Leitungsteam in den Räumen von „Afrika Yetu“. Der Verein mit Sitz auf dem Kindl-Areal in Neukölln ist jahrelang mit der Tanzgruppe „Danca de Coraçao“ Teil des Straßenumzugs. Wegen gestiegener Produktions- und Sicherheitskosten sei der Straßenumzug am Pfingstsonntag – Herzstück des Karnevals mit Musik, Tanz und Akrobatik – diesmal kürzer als gewohnt.

Er startet nicht an der Yorckstraße, sondern an der Ecke Gneisenaustraße / Zossener Straße und endet am Hermannplatz. Es machen auch weniger Gruppen mit: Statt rund 80 werden nur 48, insgesamt etwa 2.500 Akteur:innen, am Umzug teilnehmen. Das Programm bleibt jedoch vielfältig: von „indischer Perkussion“ über Samba-Bands bis hin zu Dancehall und Reggae.

Sperrungen rund um den Karneval: Ab Donnerstag 10 Uhr bis Dienstag 6 Uhr: Blücherstraße zwischen Mehringdamm und Mittenwalder Straße

Blücherplatz

Zossener Straße zwischen Gitschiner Straße und Baruther Straße

Johanniterstraße zwischen Zossener Straße und Brachvogelstraße Ab Donnerstag 18 Uhr bis Dienstag 6 Uhr: Tempelhofer Ufer und Gitschiner Straße (evtl. schon ab mittags)

Hallesche-Tor-Brücke

Zossener Brücke Ab Sonntag 7 Uhr bis Montag 3 Uhr: Südstern, südliche Straße entlang des Friedhofs zwischen Bergmannstraße und Lilienthalstraße sowie Mittelstreifendurchbruch in der Verlängerung der Bergmannstraße

Hasenheide Ecke Lilienthalstr./Körtestr., Sperrung des Mittelstreifendurchbruchs zwischen nördlicher und südlicher Fahrbahn auf der Hasenheide Ab Sonntag 10 Uhr bis Montag 3 Uhr: Lilienthal- und Körtestr. sowie Blücherstraße (Fahrtrichtung Nord) - Querung Südstern

Hasenheide

Hermannplatz

Urbanstraße zwischen Hermannplatz und Graefestraße

Das viertägige Straßenfest rund um die Blücherstraße bleibt mit drei Hauptbühnen aber so groß wie gewohnt. Auch der Kinderkarneval steht am Sonnabend mit einem Kostümumzug und Kinderfest im Görlitzer Park auf der Agenda.

Doch die Veranstaltung ist laut Geraldine Hepp nicht nur eine riesige Party, sondern ist für die künstlerischen Gruppen ein wichtiges Netzwerk und ein „Miteinander im öffentlichen Raum". Der Karneval setze sich „für eine faire, freie, nachhaltige und pluralistische Gesellschaft ein“. Gegründet wurde das Fest in den 90er Jahren als Reaktion auf rassistische Übergriffe.

Karneval der Kulturen 2019 © imago images / Christian Spicker / Christian Spicker

Auch Joe Chialo (CDU) pflichtete dieser Bedeutung bei: „Der Karneval ermutigt, die Vielfalt unserer Stadt zu feiern, Vorurteile abzubauen und ein Raum für gegenseitige Wertschätzung zu sein.“ Der neue Kultursenator lobte auch das soziale Engagement rund um die Veranstaltung – „in Zeiten, in denen die Gesellschaft auseinander driftet, wird mit dieser Veranstaltung eine Brücke gebaut“, sagte er.

Engagement hat allerdings auch Grenzen. Dada Marcelino de Rocha vom ehrenamtlichen Karneval-Beirat kritisierte, dass mehr darüber gesprochen werden müsse, dass die Künstler:innen nichts verdienen und mehr Unterstützung benötigten: „Viele Gruppen haben schon aufgegeben, irgendwann ist die Kerze aus.“ Auch fehlende Proberäume seien ein Problem. „Unter diesen Bedingungen kann ich es nicht mehr machen“, sagte auch die Choreographin Sonia de Oliveira von der Samba-Schule „Amasonia“.

Karnevalstermine 2023 im Überblick Straßenfest rund um den Blücherplatz: 26. bis 29. Mai, Freitag: 16 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag: 11 bis 23 Uhr, Montag: 11 bis 19 Uhr. Das Bühnenprogramm endet jeweils eine Stunde vor Festende. Straßenumzug am Pfingstsonntag, 28. Mai: Start um 12.30 Uhr in der Gneisenaustraße Ecke Zossener Straße. Die Route führt über die Hasenheide zum Hermannplatz (19 Uhr). Der Kinderkarneval der Veranstalterin „Kreuzberger Musikalische Aktion“ startet am 27. Mai um 11.30 Uhr mit einem Kostümumzug vom Mariannenplatz zum Görlitzer Park. Dort gibt es von 14 bis 19.30 Uhr ein großes Kinderfest.

„Wenn das Netzwerk weiterhin aufleuchten soll“, wie Hepp sagt, müsse also in Sachen Künstlerförderung etwas passieren. Den Gruppen stehe lediglich ein „Gruppenfonds“ für Materialien und Transporte von insgesamt 100.000 Euro zur Verfügung – bei so vielen Teilnehmenden allerdings ein Tropfen auf den heißen Stein.

Für die Organisation und Durchführung wurde dem Karneval im Landeshaushalt eine knappe Million zugerechnet, das Straßenfest bekommt Drittmittel in Höhe von einer halben Million Euro. Weitere 350.000 Euro fließen größtenteils in das neue Sicherheitskonzept. Dieses umfasse mehr als 300 Sicherheitskräfte und ein „Awareness-Team“ gegen Rassismus und Diskriminierung.

Künftig ohne Verbrennungsmotoren

Zur Frage, ob und in welcher Höhe der Karneval auch künftig über den Landeshaushalt gefördert würde, konnte Kultursenator Chialo noch keine „seriöse Aussage“ treffen, wie er sagte. Es sei aber sein persönliches Bestreben, dass das Fest weiterhin stattfinden kann. „Mit dem Senat wird der Karneval auch künftig einen starken Partner haben“, kündigte er an. Bislang habe er dies in einer Absichtserklärung bekundet.

Chialo hofft zudem auf künftige Sponsoren aus der freien Wirtschaft. Bereits dieses Jahr wurde die Finanzierung diesbezüglich erweitert. So wird der Karneval 2023 etwa vom Gewerbeflächenvermieter GSG Berlin und einem Mobilfunk-Discounter-Konzern unterstützt.

Die Veranstalter Piranha Arts und das Karnevalteam arbeiten zudem an einer Weiterentwicklung des Konzepts. So wurden 2022 etwa 1000 Bürger:innen zur Zukunft des Karnevals befragt. Das Ergebnis: Das Event soll weiterhin zentral in Kreuzberg stattfinden, die Zahl der Besuchenden – dieses Jahr werden etwa eine Million erwartet – nicht verringert werden.

Weitere Veränderungen gibt es diesmal auch bei der Nachhaltigkeit: Der Karneval soll künftig ganz ohne Verbrennungsmotoren auskommen. 20 Gruppen nutzen noch motorisierte Wagen, 28 haben laut Organisator:innen auf von Hand angeschobene Plattformen oder Lastenräder umgesattelt – oder bewegen sich ohnehin zu Fuß fort. Der Kooperationspartner „fLotte“ stellt den Umzugsgruppen insgesamt 31 Lastenfahrräder kostenfrei zur Verfügung.