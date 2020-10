Paul Fresdorf, innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin, fordert nach der Randalenacht in Mitte einen „Konsens gegen Linksextremismus“. Am Samstag sagte er: „Leider verlief die Demonstration nach der Räumung der Liebig 34 nicht so friedlich wie die Räumung selbst. Wieder einmal haben Linksextremisten für Gewalttaten, Übergriffe auf Polizisten und brennende Autos in der Stadt gesorgt, was seit vielen Jahren leider zum Alltag in Berlin gehört.





Jedoch dürfen wir diese Situationen in einem Rechtsstaat so nicht länger tolerieren. Wir strecken hiermit erneut unsere Hand aus und bieten der Linkskoalition zum wiederholten Mal an, einen 'Konsens gegen Linksextremismus' ins Leben zu rufen, der den ebenso notwendigen 'Konsens gegen Rechts' ergänzt und unsere Geschlossenheit gegen jede Art des Extremismus unterstreicht. Die Androhung von kriegsähnlichen Zuständen kann eine auf dem Rechtsstaat fußende Demokratie nicht hinnehmen. Das muss auch endlich dieser Senat begreifen.“