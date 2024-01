Nach Liebesgerüchten Berlins Regierungschef Wegner und Senatorin bestätigen ihre Beziehung

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner und Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (beide CDU) haben ihre Beziehung öffentlich gemacht. Wie Rechtsanwalt Christian Schertz am Freitag mitteilte, entschieden beide im Herbst 2023, eine Beziehung einzugehen. Sie hätten ihn gebeten, „dieses aus Gründen der Transparenz zu bestätigen, um Klarheit für alle Beteiligten in der professionellen Zusammenarbeit sicherzustellen“.

Am Ende wurde der Druck wohl zu groß. Für diesen Freitag um 10 Uhr hatte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) eigentlich einen Termin. Geplant war seine Teilnahme an der Trauerfeier für den Grünen-Politiker und früheren Justizsenator Wolfgang Wieland in der Passionskirche in Berlin-Kreuzberg. Doch dann verkündete die Senatskanzlei die Absage. „Terminübernahme des Staatssekretärs für Justiz, Dirk Feuerberg“, hieß auf der offiziellen Terminliste des Regierenden.

Druck auf Wegner stieg zuletzt

Ob Wegners Absage mit den Gerüchten um die Liebes-Liaison mit seiner Parteikollegin und Bildungssenatorin Katharina Günther-Wunsch zu tun hat, blieb unklar. Tatsächlich ist Wegner seit einer Woche unter Druck. Am Freitag verdichteten sich die Hinweise, dass Wegner nun die Reißleine ziehen wird und sein Schweigen bricht. Denn der Druck stieg zuletzt immens, am Sonntag sind die Ferien vorbei, der Politikbetrieb nimmt die Arbeit wieder auf. Bis dahin, so hieß es aus der CDU und dem Koalitionspartner SPD schon, müsse die Sache geklärt sein.

Am vergangenen Freitag ließ der Regierende über die Senatssprecherin verkünden, dass er sich bereits im September von seiner bisherigen Partnerin und Mutter seiner beiden jüngsten Kinder getrennt habe. Am Dienstag dann wurde erklärt, dass er sich fortan „bei allen Angelegenheiten hinsichtlich seiner Privatsphäre“ von einem Anwalt vertreten lasse. Der wollte sich aber nicht zu „Gerüchten“ über Wegners Privatleben äußern.

Wegner soll sich nach Angaben aus Koalitionskreisen seit geraumer Zeit in einer amourösen Beziehung mit Bildungssenatorin Günther-Wünsch befinden. Der Tagesspiegel hat dazu seit mehreren Wochen mit zahlreichen Christdemokraten gesprochen, die von der Liaison wissen: Wegner und Günther-Wünsch hätten im Jahr 2023 öfter privaten Kontakt gepflegt, was auch in Sicherheitskreisen bekannt ist.

Unklar ist, wann die Liebesbeziehung der beiden CDU-Politiker begonnen haben könnte. Innerhalb der Union weisen einige darauf hin, dass Wegner und Günther-Wünsch mindestens seit Mai 2023 ein Paar seien.

Bestand die Beziehung schon, als der Senat ins Amt kam?

In der CDU gibt es erste Forderungen, dass Wegner für Transparenz sorgen müsse. Das sei unausweichlich. Unisono sprechen CDU-Abgeordnete davon, dass beide ein Paar seien und dies eindeutig zu sehen sei.

Zugleich mehrten sich in den vergangenen Tagen die Hinweise darauf, dass die Beziehung zwischen Wegner und Günther-Wünsch bereits vor der Bildung des neuen Senats Ende April und damit dem Amtsantritt der beiden begann. Die Beziehung der beiden sei „schon lange kein Geheimnis mehr“, hieß es übereinstimmend. Von „Jahresanfang“ sprachen mehrere Abgeordnete, andere wollten das nicht bestätigen.

Dann jedenfalls könnte der Fall für Wegner noch heikel werden. Regierende Bürgermeister stehen rechtlich der Landesregierung vor, sie sind gegenüber den Senatsmitgliedern also weisungsbefugt. Die sind vom Regierungschef abhängig, in der Berliner Verfassung heißt es: „Die Senatoren werden vom Regierenden Bürgermeister ernannt und entlassen.“

„In einem Unternehmen ginge das nicht“, sagte der Landeschef der „Jungen Union“, Harald Burkart, zu der möglichen Liaison. Sein Landesverband pocht auf einen transparenten Umgang. „Auch darf die Debatte nicht einzig zulasten der Frau ausgetragen werden“, forderte er. Hinter vorgehaltener Hand fragen sich auch andere Parteimitglieder längst, welche auch personellen Konsequenzen aus der Causa folgen könnten. „Leider sind Abhängigkeitsverhältnisse in der Berliner CDU keine Seltenheit“, sagte Burkart.