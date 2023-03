Neu in Berliner Bibliotheken Planspiele zu Radverkehr, Bebauung und Beleuchtung

Bezirksverordnetenversammlung (BVV) – was ist das eigentlich und was machen die Politiker:innen dort? Das können Interessierte jetzt selbst ausprobieren und in einem konkreten Streitfall in die Rollen von Bezirksverordneten fiktiver Parteien schlüpfen. Die vier bis 30 Teilnehmenden können in ihren Fraktionen und dann im Plenum beraten und diskutieren – am Ende wird über einen Antrag abgestimmt.

Ab sofort wird das Planspiel mit drei Szenarien (Bebauung, Fahrradstraße, Beleuchtung) in den öffentlichen Bibliotheken angeboten. Die Anmeldung erfolgt über planspiel-bezirkspolitik.de.

Die nächsten Termine:

Anna-Seghers-Bibliothek, Lichtenberg, Planspiel Bebauung, 17. März, 17 bis 19 Uhr

Wolfdietrich-Schnurre Bibliothek, Pankow, Planspiel Beleuchtung, 24. März, 16.30 bis 18.30 Uhr

Mittelpunktbibliothek Schöneberg, Tempelhof-Schöneberg, Planspiel Fahrradstraße, 18 April, 17 bis 19 Uhr

Bezirkszentralbibliothek im Eva-Maria-Buch-Haus, Tempelhof-Schöneberg, Planspiel Bebauung, 11. Mai, 18 bis 20 Uhr

Stadtteilbibliothek Lichtenrade, Tempelhof-Schöneberg, Planspiel Fahrradstraße, 12. Mai, 15.30 bis 17.30 Uhr

Stadtteilbibliothek Marienfelde, Tempelhof-Schöneberg, Planspiel Fahrradstraße, 22. Juni, 16 bis 18 Uhr

BVV-Quiz Wie gut kennen Sie sich mit der Berliner Bezirkspolitik aus? Finden Sie es heraus beim BVV-Quiz.

Das Planspiel Bezirkspolitik wurde vom Verbund der öffentlichen Bibliotheken Berlins, kurz VÖBB, gemeinsam mit Tagesspiegel Bezirke und der Planspielagentur planpolitik entwickelt. Zum ersten Test des Planspiels können Sie hier mehr lesen.

