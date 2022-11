Neue Aktion von „Letzte Generation“ in Berlin Klimaaktivisten beschmieren Ampel-Parteizentralen mit Farbe und kleben sich fest

Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ haben am Mittwochvormittag in Berlin die Parteizentralen der Regierungsparteien mit oranger Farbe besprüht und sich teilweise festgeklebt.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, sind die Häuser der SPD in der Wilhelmstraße, von Bündnis 90/Die Grünen am Platz vor dem Neuen Tor und der FDP in der Reinhardtstraße betroffen. Alle drei Gebäude seien mit Farbe besprüht worden.

An die Hausfassade der Bundesgeschäftsstelle der Grünen in Mitte hätten sich drei Personen geklebt. Auch ein Auto sei mit Farbe beschmiert worden. Am Willy-Brandt-Haus in Kreuzberg hätten zwei Frauen einen Feuerlöscher entleert und die Außenfassade besprüht, sagte eine Polizeisprecherin. Bei der FDP hätten sich zwei Personen am Hauseingang festgeklebt.

An allen Orten seien Polizistinnen und Polizisten vor Ort. Insgesamt fünf Personen seien vorläufig festgenommen worden.

Die Gruppe „Letzte Generation“ veröffentliche am Vormittag Bilder der beschmierten Gebäude. Auf Twitter teilte sie mit: „Wir besprühen die Berliner Zentralen der SPD, Grünen und FDP, weil die Ampel keinen Plan hat gegen den Klimakollaps.“ Der Regierung entgleite die Kontrolle, die würde „die Bevölkerung auf einen todbringenden Kurs“ führen.

Zudem sei die Aktion ein Protest gegen die Festnahme von Wissenschaftlern nach einer Protestaktion in München. „Orange Farbe wird durch Warnwesten und Banner viel mit der Letzten Generation in Verbindung gebracht, aber auch mit orangen Gefängnis-Overalls“, hieß es in einer Mitteilung von „Letzte Generation“.

Am Mittag teilte die Gruppe zudem mit, dass sie am Platz der Vereinten Nationen erneut eine Straße blockiere.

Die Klimaschutz-Protestgruppe „Letzte Generation“ hatte zuletzt fast täglich mit Blockaden für erhebliche Behinderungen auf Berliner Straßen gesorgt. Am Montag gab es deshalb nach einem Unfall in Wilmersdorf Verzögerungen bei der Rettung einer schwer verletzten Radfahrerin. Die Polizei ermittelt deshalb gegen zwei Aktivisten. Trotz des Vorfalls kündigten die Aktivisten an, mit ihren Störaktionen weitermachen zu wollen.

Vor einer Woche hatte die Gruppe zudem im Potsdamer Museum Barberini ein mehr als 100 Millionen Euro teures Gemälde mit Kartoffelbrei beworfen. Auch das Naturkundemuseum in Berlin war vor wenigen Tagen Ziel des Protestes der Gruppe.

