Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die S-Bahn bauen im Auftrag der Senatsverwaltung für Verkehr ihr Streckennetz ab dem 13. Dezember aus und erweitern den Verkehrstakt von insgesamt 16 Bus-, Straßenbahn- und S-Bahn-Linien. Außerdem geht die Verlängerung der U-Bahn-Linie 5 ab dem 4. Dezember in Betrieb.

Die neue U5 wird im vier- bis fünf-Minuten-Takt vom Alexanderplatz direkt zum Berliner Hauptbahnhof fahren. Dadurch entstehen für Fahrgäste neue Umsteigemöglichkeiten zur U-Bahn-Linie U6 und den S-Bahn-Linien S1, S2, S25, S26. Mit Eröffnung der U5 wird die Buslinie 245 zwischen Alexanderplatz und Hauptbahnhof eingestellt werden.

Die Taktung der Ringbahn-Linien S41 und S42 wird zudem erhöht. Am Wochenende werden zwischen 12 und 20 Uhr künftig neun statt sechs Fahrten in der Stunde angeboten. Die Straßenbahnlinie 12 soll unter der Woche künftig im 10-Minuten-Takt fahren.

Außerdem sollen zusätzliche Buslinien neue Stadtquartiere in Spandau an das ÖPNV-Netz anbinden. Im kommenden Jahr entstehen in dem Westberliner Bezirk Stück für Stück rund 8.500 neue Wohnungen.

In den Spandauer Ortsteilen Hakenfelde und Haselhorst wird deshalb die Buslinie M36 eingeführt, die im 5-Minuten-Takt auch die Spandauer Neustadt und die Wilhelmstadt anfahren wird. Die Linie soll von da an die Buslinien 236 und X36 ersetzen.

Verlängerte Buslinie 147 und Taktverdichtung beim 142er

Die Buslinie 147 wird vom Hauptbahnhof zum Leopoldplatz verlängert, um die Europacity nördlich des Hauptbahnhofs besser an das Berliner Verkehrsnetz anzubinden.

Zusätzlich soll die Strecke der Buslinie 142 so verändert werden, dass der Verkehrstakt auf der Heidestraße und auf der Lehrter Straße verdoppelt wird: Die Busse werden so künftig im 10-Minuten-Takt unterwegs sein. Auf den Linien kommen zudem verstärkt leise und saubere Elektrobusse zum Einsatz.

Zur Erweiterung des ÖPNV-Netzes sagte Regine Günther, Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz: „Wir investieren in dichtere Takte, in zusätzliche Strecken, in neue Linien – und schon jetzt freue ich mich auf die Eröffnung der verlängerten U5 in Mitte, die den Stadtrand in Marzahn-Hellersdorf mit dem Hauptbahnhof im Zentrum verbinden wird.“ (Tsp)