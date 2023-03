Osterferienangebote in Berlin Von Hörspielaufnahmen über Parkour bis zum Kochkurs

Bald sind Osterferien. Für Schüler:innen, die weder verreisen noch die zwei Wochen im Hort verbringen möchten, gibt es in Berlin ein großes Angebot an Workshops. Wir haben zehn Kurse herausgesucht, zu denen man sich möglichst bald anmelden sollte.

1 Schattenspiel und Feuertanz

Im „Schall und Schatten-Ferienkurs“ gestalten Acht- bis Zwölfjährige ein eigenes Klang- und Schattenspiel samt Kulisse und Hintergrundmusik, vom 3. bis 7. April (jeweils 10 bis 14 Uhr). (Anmeldung hier). Der Kurs findet im Exploratorium Berlin Kreuzberg am Mehringdamm 55 statt und kosten jeweils 50 Euro.

Schattenspiel im Exploratorium © Projektteam Mathe x Kunst

2 Kunst auf IPads

Ebenfalls künstlerisch ist der Workshop „Digitales Zeichnen“, bei dem Elf- bis 14-Jährige mit einem Zeichenbildschirm experimentieren (3. bis 5. April, 9.30 bis 12.30 Uhr, Sesenheimer Straße 7, Charlottenburg. Die Teilnahme kostet 150 Euro, Anmeldung hier.

3 Experimentieren mit den Elementen

Bei dem Workshop „Entdeckungsreise mit Musik, Stimme, Tanz und Theater“ begeben sich die Acht- bis Zwölfjährigen auf eine Reise durch die vier Elemente. Spielerisch und tänzerisch nähern sich die Kinder Wasser, Erde, Feuer und Luft an und erwecken sie durch Bewegung zur Musik zum Leben. Wie das erste Angebot findet auch dieser Workshop am Mehringdamm 55 statt. Der Kurs findet vom 11. April bis 14. April, täglich von 10 bis 12.30 Uhr statt und kostet 50 Euro. Mehr Informationen finden Sie hier.

4 Gaming und Coding mit JavaScript

Für technisch interessierte Kinder ist der Workshop zum Lernen von Programmieren perfekt. Vom 3. April bis 5. April lernen die Schüler:innen der zweiten bis zehnten Klasse die Programmiersprache JavaScript und entwickeln schlussendlich ein eigenes Spiel. Der Kurs findet von 9 bis 13 Uhr in der Lichtenberger Vulkanstraße 1 statt und kostet 170 Euro. Anmelden können sich Interessierte hier.

5 Choreographie-Werkstatt

Tänzerisch leicht geht es hingegen bei dem Workshop „Bühne frei!“ zu. Ganz nach den Vorstellungen der Kinder kreieren die Schüler:innen in der Popelbühne täglich von 10 bis 16 Uhr ein Tanzstück. Für den Kurs anmelden können Eltern ihre Kinder zwischen acht und elf Jahren hier. Der Preis für den viertägigen Kurs vom 11. bis 14. April beträgt 120 Euro. Er findet in der Dunckerstraße 16 in Prenzlauer Berg.

6 Trainieren an Treppen und Rampen

Bei dem Angebot von ParkourONE geht es sportlich her. Vom 11. bis 14. April können Kinder nachmittags im Zeitraum zwischen 15.30 und 17.30 Uhr Parkour trainieren. In der Cotheniusstraße 9 bei den Treppen und Rampen des Velodroms in Prenzlauer Berg bewegen sich die acht- bis zwölfjährigen Schüler:innen draußen. Der Sport fordert die Kinder sportlich und mental, stärkt dadurch aber auch das Selbstbewusstsein und Körpergefühl. Mehr Informationen zu dem Kurs, der 129 Euro kostet, finden Sie auf der Website.

7 Die Welt des Singens und Musizierens

Ein eigenes Musical schreiben und aufführen. Das können Fünf- bis Zwölfjährige in der Musikschule Otte. Vom 10. April bis zum 14. April, täglich von 10 bis 15 Uhr schreiben die Kinder gemeinsam an ihrem Stück. Die Musikschule befindet sich in der Raabestraße 1 in Prenzlauer Berg. Der Kurs kostet 195 Euro. Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie hier.

8 Alles zu Film und Schauspiel

Schauspieler:in ist der Traumberuf vieler Kinder. Vom 3. bis 6. April haben Neun- bis Zwölfjährige die Möglichkeit, in eine solche Rolle zu schlüpfen. Im Theaterhaus Mitte lernen die Schulkinder von 10 bis 15 Uhr alles rund um das Drehen eines Filmes. Dazu gehört das Schreiben des Drehbuchs, das Filmen des Schauspiels wie auch die Nachbereitung. All diese Aufgaben übernehmen die Teilnehmer:innen und so entsteht am Ende ihr eigener Film. Für 110 Euro können Sie sich hier anmelden.

9 Gemeinsam Lieblingsgerichte kochen

Das Feriencamp „Kochspaß!“ verbindet das Kochen mit spannenden Ausflügen. Die Kinder kommen um 9 Uhr in die Wilmersdorfer Kochschule in der Binger Straße 9 und frühstücken zunächst gemeinsam. Dann bereiten sie das Mittagessen zu, bevor nachmittags bis 16 Uhr Ausflüge unternommen werden.

Der Kurs kann für eine Woche (fünf Werktage für 320 Euro) oder zwei Wochen (zehn Werktage für 620 Euro) hier gebucht werden. Zum Abschluss gibt es außerdem ein Gala-Dinner für die 6- bis 13-Jährigen und ihre Eltern.

10 Ein eigenes Hörspiel

Ein besonderes Angebot gibt es in Kleinmachnow (Karl-Marx-Straße 18). Hier können Schulkinder, die zwischen acht und zwölf Jahre alt sind, vom 11. bis 14. April ein Live-Hörspiel selbst produzieren. Von 9 bis 16 Uhr denken sich die Teilnehmer:innen die Geschichte aus und üben die Szenen. Am letzten Tag präsentieren sie ihr Ergebnis. Anmelden kann man sich hier.

