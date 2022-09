Berliner Pannen-Wahl 2021 Grüne und CDU kritisieren Innenverwaltung wegen angeblicher Hinweise an Verfassungsgericht

CDU und Grüne kritisieren die Berliner Senatsverwaltung für Inneres scharf. Laut einem Bericht der „Berliner Zeitung“ soll die Innenverwaltung am Montag erklärt haben, man werde ein Urteil zu einer möglichen Wahlwiederholung in Berlin anfechten, sollte es nicht der eigenen Rechtsauffassung entsprechen. Nach Auffassung der Innenverwaltung und der Landeswahlleitung muss die Wahl lediglich in drei Abgeordnetenhauswahlkreisen wiederholt werden. Die AfD und Die Partei fordern deutlich weitgehender Wiederholungswahlen.

„Die Ankündigungen der Innenverwaltung sind mit uns nicht abgesprochen und aus Grüner Sicht auch völlig überflüssig“, sagte der Landesvorsitzende der Berliner Grünen, Philmon Ghirmai, am Dienstag dem Tagesspiegel. „Das Verfassungsgericht braucht keine Tipps und gar Mahnungen seitens der Politik. Ich wünsche mir hier mehr Demut von den Verantwortlichen, auch angesichts der Rolle der Innenverwaltung bei den letzten Wahlen.“

Aus der Innenverwaltung wurde nach Informationen des Tagesspiegel allerdings lediglich darauf hingewiesen, dass die eigene Position diejenige sei, die der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bei Wahlprüfverfahren entspricht. Sollte das Berliner Landesverfassungsgericht zu einer deutlich anderen Rechtsauffassung gelangen, gibt es laut Auffassung der Innenverwaltung die Möglichkeit einer Divergenzvorlage. Das bedeutet, dass das Gericht selbst seine Entscheidung freiwillig an das Bundesverfassungsgericht zur Prüfung sendet. Zu einem eigenen Vorgehen gegen die Entscheidung hatte sich die Innenverwaltung überhaupt nicht positioniert.

Rechtsauffassung der Innenverwaltung ist umstritten

Allerdings gilt die Möglichkeit einer Divergenzvorlage laut anderslautender Rechtsauffassungen nur für den Fall einer Auslegung des Grundgesetzes durch das Gericht. Dies soll bei einem Wahlprüfungsverfahren nicht der Fall sein, weil es nicht um das Grundgesetz geht, sondern um Vorgaben des Wahlrechts. Auch dieser mögliche Weg nach Karlsruhe ist also juristisch umstritten.

Die Innenverwaltung widersprach gegenüber dem Tagesspiegel dem Eindruck, ein Urteil des Gerichts anfechten zu wollen: „Dazu hat sich die Innenverwaltung bisher nicht geäußert. Wir sind gespannt auf die Anhörung am Mittwoch vor dem Verfassungsgerichtshof“, sagte eine Sprecherin.

CDU-Generalsekretär Stefan Evers kritisierte die öffentlich gewordenen, angeblichen Einlassungen aus der Innenverwaltung wie die Grünen scharf. Evers sagte dem Tagesspiegel: „Bei aller verständlichen Panik vor einer möglichen Wiederholungswahl: Die SPD muss aufhören, unzulässig Druck auf das Verfassungsgericht auszuüben.“ Die Richter würden frei und unabhängig darüber entscheiden, ob und in welchem Umfang es Wiederholungswahlen in Berlin geben muss. „Wenn es dazu kommt, trägt die Verantwortung dafür allein der Senat, nicht das Gericht.“ Dass ausgerechnet die Innenverwaltung mit Rechtsmitteln drohe, sei ein Skandal.

Grundsätzlich ist jedoch allen Verfahrensbeteiligten erlaubt, eine Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil des Landesverfassungsgerichtshofes in Karlsruhe einzureichen. Eine Überprüfung vor dem Bundesverfassungsgericht ist also möglich, wenn es diese Beschwerde zur Verhandlung zulässt. Angekündigt hat so etwas allerdings bislang niemand – auch wenn die Möglichkeit besteht.

Zur Startseite