Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik krempelt die Behörde um. Auf einer Pressekonferenz am frühen Nachmittag will sie gemeinsam mit Innensenator Andreas Geisel (SPD) ihre Reformpläne vorstellen. Nun sind bereits erste Details durchgesickert - obwohl die Reform nur im engsten Kreis verabredet wurde, nicht einmal alle Direktionsleiter vorab informiert waren und erst am Dienstagabend um 20 Uhr kurzfristig zur Pressekonferenz eingeladen wurde - „wegen der bis zuletzt währenden Vertraulichkeit“

Es soll die größte Strukturreform seit den 1990-er Jahren sein, berichtet die „Morgenpost“. Ein Polizeisprecher wollte den Bericht nur „im Groben“ bestätigen. Demnach soll wieder eine Landespolizeidirektion unterhalb des Stabes der Polizei eingeführt werden. Ein ähnliches Konstrukt war im Zuge der Sparmaßnahmen abgeschafft worden.

Neue Einsatzhundertschaft für kriminalitätsbelastete Orte

Mit der neuen Direktion, die in der Hierarchie auf einer Ebene gleichwertig mit Landeskriminalamt und Polizeiakademie stehen werde, sollen die Polizeipräsidentin und deren Führungsstab vom Alltagsgeschäft entlastet werden. Letztere sollen sich dann um mehr strategische Aufgaben kümmern können.

Das deutlichste Zeichen will Slowik mit einer Einsatzhundertschaft setzen, die sich nur um die sogenannten kriminalitätsbelastete Orte - kurz kbO - kümmert. An diesen Orten - etwa Warschauer Brücke, Hermannplatz, Kottbusser Tor und Alexanderplatz - werden mehr Straftaten verübt als anderswo in der Stadt. Mit der Hundertschaft sollen die Polizeiabschnitte vor Ort entlastet werden. Bekannt ist aber auch, dass die Hundertschaften chronisch unterbesetzt sind.

Staatsschutz und Anti-Terror-Ermittler werden aufgewertet

Auch beim LKA sind dem Bericht zufolge neue Strukturen vorgesehen. Der für politisch motivierte Straftaten und für Terrorismusbekämpfung zuständige Staatsschutz aufgeteilt werden. Demnach soll es - wie am Mittwoch aus Polizeikreisen verlautete - künftig zwei Abteilungen geben: eine für den Staatsschutz und eine für die Bekämpfung des Terrorismus. Beide Bereiche werden durch eigene Abteilungen im LKA aufgewertet.

Bei der Gewerkschaft der Polizei (GdP) sorgt das Vorgehen der Polizeipräsidentin für Verstimmungen. Weder die Gewerkschaften noch die Personalräte seien eingebunden worden. Zudem hätten die Mitarbeiter der Berliner Polizei aus der Zeitung von den Reformplänen erfahren. „Eine Strukturreform über die Köpfe hinweg geht gar nicht“, sagte Gewerkschaftssprecher Benjamin Jendro.

Kritik von Gewerkschaften und Berufsverbänden

Auch Daniel Kretzschmar, Landeschef beim Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK), sagte: „Es wäre gut gewesen, wenn die Gewerkschaften und Berufsvertretungen eingebunden worden wären.“ Innensenator Geisel und die Polizeipräsidentin hätten jedoch noch am Mittwochvormittag zugesichert, "dass die Berufsvertretungen in den konkreten Ausgestaltungsprozess eingebunden werden. Daran werden wir sie natürlich jetzt messen.“

Jendro erklärte, zwar wisse die GdP vom Arbeitskreis „Struktur“ und habe auch Gespräche mit der Behördenleitung geführt. „Man hat uns aber weder in die geplanten Änderungen eingebunden noch über den aktuellen Sachstand informiert und somit auf unsere Fachexpertise verzichtet“, sagte Jendro.

Er warnte davor, dass wieder über „die Köpfe der Kollegen“ entschieden werde, „das ist ja schon mal ordentlich gegen den Baum gelaufen“. Daneben erinnerte Jendro an das weiterhin größte Problem der Polizei: „Generell sollte jedem klar sei, dass eine bloße Strukturreform nichts an unserem viel zu geringem Personalkörper ändert.“

